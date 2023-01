Marco e Stefania in crisi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7. Al centro degli episodi della soap opera che saranno trasmessi durante il mese di febbraio ci sarà spazio per il ritorno in scena del giovane nipote della contessa, pronto a riprendere in mano le redini della sua vita dopo il breve periodo trascorso in America con la sua fidanzata.

Perché Marco è rientrato da solo in città e l'assenza della sua fidanzata ha scatenato un bel po' di polemiche tra i fan social della soap opera, molti dei quali hanno puntato il dito contro le scelte degli sceneggiatori.

Marco e Stefania già in crisi nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 continua a riservare grandi colpi di scena e al centro delle nuove puntate di questa settima stagione ci sarà il ritorno di Marco.

La presenza del nipote della contessa non è passata inosservata, dato che Marco è tornato da solo a Milano senza Stefania.

Nel corso della puntata della soap opera trasmessa questo lunedì 30 gennaio, Marco ha provato a spiegare velatamente cosa sta succedendo con la sua fidanzata, lasciando intendere proprio che si troverebbero in un momento di difficoltà.

Marco si riavvicina alla sua ex Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

A quanto pare Stefania si sarebbe lasciata contagiare dal "sogno americano", tanto da trascurare il suo fidanzato che a quel punto ha scelto di tornare di nuovo a Milano, anche per affrontare quel conto lasciato in sospeso con il fratello Tancredi, rientrato in città per riconquistare la moglie Matilde.

Come se non bastasse, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Gemma passerà subito all'azione e proverà così ad avvicinarsi nuovamente al suo ex fidanzato.

Una situazione che ha indispettito i fan della soap opera, molti dei quali hanno polemizzato contro la scelta degli sceneggiatori.

'Tutto senza senso, ridicolo', i fan de Il Paradiso delle signore sbottano su Marco e Stefania

"Comunque che Stefania si stia allontanando da Marco perché troppo presa da se stessa, ci può stare, ci sta pure che la storia finisca. Quello che non ci sta per niente è il ritorno di fiamma con Gemma dopo le minacce, i ricatti e il non averla mai amata", ha sbottato un fan de Il Paradiso delle signore 7.

"Dopo un mese Marco e Stefania già in crisi? Trovo tutto fuori luogo e senza senso. Davvero tutto ridicolo", ha scritto un altro spettatore social della soap commentando le nuove puntate di questa settima stagione.