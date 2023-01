L'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 che saranno trasmesse nel corso di questa stagione invernale su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno del tutto inaspettato di Marco.

Il giovane nipote della contessa rimetterà piede a Milano dopo un periodo di assenza ma, questa volta, non sarà affiancato dalla sua dolce metà, Stefania.

E, a quel punto, ecco che Gemma potrebbe tornare all'attacco e vendicarsi della sorellastra provando a far breccia di nuovo nel cuore del suo ex fidanzato.

Marco ritorna, Gemma turbata: anticipazioni Il Paradiso delle signore nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Marco annuncerà la notizia del suo ritorno in città e, senza alcun tipo di preavviso, farà irruzione al Circolo.

Il nipote della contessa Adelaide rimetterà così piede in città a distanza di poco tempo dal suo trasferimento in America assieme a Stefania, intenzionati ad intraprendere un nuovo percorso di vita assieme.

Marco tornerà da solo: al suo fianco non ci sarà Stefania e, al momento, non si conoscono ancora i dettagli di questa "separazione" tra i due fidanzati.

Gemma potrebbe vendicarsi contro Stefania ne Il Paradiso 7

Quello che si sa, invece, è che la presenza di Marco non passerà inosservata agli occhi di Gemma: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, nonostante la ragazza abbia accettato di frequentare e conoscere meglio Carlos, si renderà conto di provare ancora un turbamento nei confronti del suo ex fidanzato.

Insomma, la presenza di Marco in città finirà per colpirla profondamente e nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione, non si esclude che Gemma possa mettere in atto una vendetta spietata nei confronti della sorellastra.

Sì, perché in famiglia le cose non stanno andando nel migliore dei modi: Veronica non vede di buon occhio il rapporto lavorativo tra Ezio e Gloria, mamma di Stefania, e continuerà a soffrire.

Marco e Stefania in crisi per colpa di Gemma ne Il Paradiso delle signore 7?

A quel punto, approfittando dell'assenza della sorellastra in città e nutrendo ancora un interesse nei confronti di Marco, ecco che Gemma potrebbe passare all'attacco.

Non si esclude che nel corso delle prossime nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste entro il 2023 su Rai 1, Gemma possa provare a far breccia di nuovo nel cuore del giovane nipote della contessa.

Lo scopo della ragazza, infatti, potrebbe essere quello di mettere in crisi la coppia Marco-Stefania e, in questo modo, cercare di riconquistare di nuovo il suo ex fidanzato, dopo che lui l'aveva mollata per mettersi con la sorellastra.