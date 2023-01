La settima stagione de Il Paradiso delle Signore 7 viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato italiano creato da Giannandrea Pecorelli, in merito alle puntate che andranno in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio, raccontano che Marcello (Pietro Masotti) e la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) s'incontreranno per mettersi d'accordo su come agire dopo la loro parentesi passionale. I pettegolezzi su tale liaison saranno parecchi ma i diretti interessati parranno infischiarsene, nel frattempo la nobile Di Sant'Erasmo deciderà di fare una proposta molto allettante a Barbieri, ovvero offrirà al cameriere l'opportunità di diventare socio del Circolo.

Nel finale de Il Paradiso delle Signore 7, infine, Adelaide troverà finalmente l'amore.

La notte di passione tra Adelaide e Marcello

Dagli episodi finali del sesto capitolo della soap sino alle puntate attuali della stagione in essere, la contessa Adelaide si sta dimostrando una vera e propria mentore per l'ambizioso Marcello. Dopo che quest'ultimo si era prodigato a studiare economia e finanza in Svizzera durante l'estate, la nobildonna gli aveva spianato la strada per farsi un nome in società, dapprima facendolo diventare il braccio destro del banchiere Fumagalli e successivamente aprendo assieme a lui una società di comodo di nome William.

Nelle prossime puntate, però, lavorare a stretto contatto fungerà da collante per Adelaide e Marcello, i quali con la scusa di far ingelosire i rispettivi ex Umberto (Roberto Farnesi) e Ludovica (Giulia Arena) finiranno per lasciarsi travolgere dalla passione.

Momento focoso che non sembrerebbe particolarmente gradito alla giovane Brancia.

Adelaide potrebbe trovare l'amore nel finale della 7ª stagione

Stando alle anticipazioni ufficiali, sappiamo che Adelaide Di Sant'Erasmo troverà l'amore nel finale della stagione attuale, anche se la persona che conquisterà il cuore della nobile rimane ancora ignota.

Alcuni rumor ipotizzavano mesi addietro che a far inamorare la contessa sarebbe stato un facoltoso uomo britannico, che la stessa avrebbe conosciuto a Rapallo nei mesi estivi.

Il nobiluomo entrerebbe nel cast de Il Paradiso delle Signore sul finale della stagione attuale e Adelaide finirebbe per invaghirsene.

A prescindere da chi sarà la persona che farà perderle la testa, il personaggio della contessa Di Sant'Erasmo potrebbe, quindi, vivere un amore con la A maiuscola, dopo le mille tribolazioni vissute col cognato Umberto e il flirt, il quale parrebbe fugace, con Marcello.