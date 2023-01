Durante la quarta puntata settimanale de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 12 gennaio su Rai1 alle 16:05, Veronica verrà assunta nel grande magazzino milanese, ma ben presto si troverà costretta a consegnare le sue dimissioni. Intanto Maria, Clara e Irene chiederanno l'aiuto di Francesco per risolvere un problema in casa loro.

Marcello apparirà triste e dispiaciuto per la vendita del suo primo investimento, Palazzo Andreani, ma troverà il sostegno della sua ex fidanzata che lo inviterà ad un'importante cena al circolo in presenza di uomini d'affari molto ricchi.

Durante la serata, Ferdinando provocherà la sensibilità del giovane Barbieri che perderà la pazienza sferrandogli un pugno sul viso.

Infine, Adelaide escogiterà un piano per aiutare Matilde e Vittorio a fare chiarezza sui loro sentimenti.

Veronica consegna le dimissioni al Paradiso delle Signore

Veronica si mette alla ricerca di un'occupazione per contribuire alle spese necessarie da affrontare in casa Colombo ora che Ezio si è messo in proprio e sta aspettando di aprire ufficialmente la sua nuova attività.

Dopo una lunga ricerca, la signora Zanatta troverà finalmente un lavoro dignitoso grazie all'aiuto di sua figlia e del pubblicitario Roberto Landi. La mamma di Gemma sarà molto felice di poter lavorare all'interno del grande magazzino di moda "Paradiso delle Signore", ma ben presto l'entusiasmo della donna svanirà.

Infatti, il suo compagno non prenderà affatto bene la scelta di lavorare in atelier, tanto che la donna si vedrà costretta a rassegnare le dimissioni.

Le veneri invitano Francesco a casa per risolvere un problema

Matilde e il proprietario del Paradiso continueranno ad evitarsi nonostante i loro sentimenti li spingano a stare insieme, così Adelaide escogiterà un piano proprio per aiutare la coppia a fare chiarezza sulla loro situazione e prendere definitivamente una decisione sul rapporto che vorranno intrattenere.

Nel frattempo, Irene, Maria e Clara avranno un problema domestico e non sapranno come affrontarlo, così le commesse del Paradiso chiederanno al nuovo arrivato Francesco di aiutarle. Il figlio di Palma Rizzo si recherà a casa delle ragazze e risolverà il loro imprevisto facendo colpo sulle giovani veneri.

Marcello colpisce Ferdinando con un pugno

Marcello apparirà distrutto e vedrà la vendita del suo investimento come un fallimento perché il successo di Palazzo Andreani avrebbe segnato una volta per tutte la sua scalata sociale. Tuttavia, il ragazzo troverà il sostegno della sua ex fidanzata Ludovica che lo inviterà, la stessa sera, ad una serata al circolo dove presenzieranno i più grandi investitori milanesi.

La serata prenderà una brutta piega poiché Torrebruna provocherà il suo rivale in amore, tanto da scatenare una sua reazione dinanzi all'alta società del capoluogo lombardo. Infatti, il giovane Barbieri perderà la pazienza e colpirà il viso di Ferdinando con un pugno.