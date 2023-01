Nella quarta puntata settimanale de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 19 gennaio su Rai1 alle 16:05, la contessa riuscirà a convincere Marcello a non lasciare Milano garantendogli una quota sulla vendita di Palazzo Andreani. Matilde avrà un piccolo problema con le consegne dell'atelier, ma rifiuterà l'aiuto di suo marito per seguire le direttive di Vittorio.

Nel frattempo, la famiglia Colombo festeggerà per l'acquisto del capannone nel quale nascerà la nuova attività in proprio di Ezio e Gloria. Salvatore prenderà finalmente una decisione sul futuro di Francesco in caffetteria: lo assumerà come barista.

Infine, Maria non riuscirà a trovare la giusta ispirazione per la nuova collezione degli abiti da sposa per il Paradiso delle Signore, così Vito salverà la ragazza dalla grossa difficoltà ponendole il proprio aiuto.

Marcello non parte grazie all'intervento di Adelaide

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso delle Signore, Marcello avrà molti dubbi sulla sua partenza che potrebbe cambiare definitivamente il suo futuro: da una parte vorrebbe lasciare il capoluogo lombardo e vivere una nuova vita in Australia accanto a sua sorella e a suo nipote; dall'altra, l'intervento di Adelaide lo farà ben pensare su quale possa essere la scelta giusta.

Ciononostante, la contessa non demorderà e continuerà a fare di tutto affinché il suo pupillo resti a Milano, tanto da decidere di offrirgli un'imponente quota sulla vendita di Palazzo Andreani che permetterebbe al giovane Barbieri di diventare un ricco uomo d'affari.

Alla fine, l'ex fidanzato di Ludovica accetterà la proposta della nobildonna di Sant'Erasmo e sceglierà di non andare via e al contempo di voltare pagina sulla relazione con la giovane Brancia.

Ezio e sua moglie festeggiano per la loro attività

Successivamente, Ezio firmerà la compravendita del capannone nel quale verrà costruita la sua nuova attività in proprio con sua moglie, mentre Veronica deciderà di mettere da parte la gelosia e la paura di perdere il suo compagno brindando, insieme alla sua famiglia, per un nuovo inizio speranzoso sul futuro.

Intanto, Salvatore prenderà una decisione sul futuro del figlio di Palma in caffetteria: il giovane Amato assumerà Francesco come barista. Infatti, ora che Marcello è accanto alla contessa nei suoi affari, il Bar ha bisogno di più personale per soddisfare i propri clienti.

Matilde ha un problema al Paradiso delle Signore

Nella parte finale della puntata del 19 gennaio, Matilde avrà una difficoltà da gestire all'interno del magazzino con una mancata consegna e, quando Tancredi le offrirà il suo aiuto per l'inconveniente, deciderà di rifiutare l'aiuto di suo marito e agire con una condotta più consona con lo stile del Paradiso e soprattutto alla condotta del suo socio Vittorio Conti.

Infine, anche Maria sarà in difficoltà in quanto non troverà la giusta ispirazione per la nuova linea di abiti da sposa per la nuova collezione. Fortunatamente, la giovane Puglisi, potrà sempre contare sull'aiuto del suo corteggiatore Vito che, anche questa volta, aiuterà la ragazza a fare centro nel suo intento.