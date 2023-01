Nella puntata di lunedì 30 gennaio de Il Paradiso delle Signore, il ritorno di Marco smuoverà i sentimenti della sua ex fidanzata Gemma. Inoltre tutto lo staff del magazzino si chiederà perché Stefania non sia tornata a Milano insieme a lui.

La presenza del giovane di Sant'Erasmo a Milano porterà anche alla luce i difficili rapporti con Tancredi che, nonostante si mostrerà diverso non riuscirà a conquistare la fiducia del fratello. A tal proposito Matilde deluderà profondamente Vittorio, accusandolo di mettere zizzania nella sua famiglia.

Intanto Marcello e Adelaide si rivedranno dopo aver ceduto alla passione, per decidere come comportarsi da ora in poi.

Gemma è ancora innamorata di Marco ne il Paradiso

In casa Zanatta, non si farà altro che parlare del ritorno di Marco a Milano. Infatti, il suo rientro smuoverà profondamente Gemma, che continua a provare dei sentimenti nei confronti del suo ex fidanzato. Intanto, all'interno dell'atelier di moda, tutto lo staff si chiederà il motivo dell'anticipata ricomparsa del nipote di Adelaide e soprattutto perché non sia tornato in compagnia della sua fidanzata Stefania.

Nel contempo, la presenza di Marco metterà anche in risalto la difficoltà del suo rapporto con Tancredi che, nonostante sembri essere cambiato agli occhi della moglie Matilde, non riuscirà a trovare un alleato in suo fratello Marco, il quale non ha dimenticato i dissapori del passato.

Matilde accusa Vittorio di creare problemi alla sua famiglia

Successivamente Marco confiderà a Vittorio i dubbi che nutre nei confronti del fratello maggiore e del suo improvviso cambiamento verso sua moglie. Il proprietario del Paradiso non potrà far altro che appoggiare l'idea del ragazzo, in quanto anche lui non riesce a vedere del buono in Tancredi.

Ben presto Matilde si intrometterà nel discorso e difenderà suo marito attaccando il suo socio. Nello specifico, la signora Frigerio, inaspettatamente, accuserà il dottor Conti di creare zizzania all'interno della famiglia di Sant'Erasmo: le parole della donna deluderanno profondamente Vittorio.

Marcello e Adelaide si rivedono dopo la notte di passione

Marcello Barbieri e la contessa Adelaide sceglieranno di vedersi nuovamente dopo aver trascorso un'imprevista notte insieme. Infatti, i due soci in affari hanno ceduto alla passione dopo essersi presentati insieme alla festa di fidanzamento dei propri ex compagni. Durante l'incontro i due decideranno quale tipo di relazione intrattenere da quel momento in avanti e come comportarsi in pubblico.