Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 5 gennaio su Rai1, Elvira chiederà aiuto alle sue colleghe e amiche per la preparazione dei dolcetti per i bimbi dell'orfanotrofio. In occasione della festa della Befana, anche Irene e Alfredo si riavvicineranno e tra di loro inizierà ad esserci del tenero.

Matilde e Vittorio si prodigheranno affinché tutto vada per il meglio durante la sorpresa per il piccolo Adelmo, ma i problemi saranno dietro l'angolo. Tancredi scoprirà la tresca amorosa tra sua moglie e il dottor Conti grazie all'aiuto dell'investigatore privato che ha assunto.

Infine, Ferdinando scoprirà alcune cose sul conto di Marcello da Fiorenza.

Ezio preoccupato per la sua famiglia ne Il Paradiso

Nella puntata de Il Paradiso numero 74, Ezio si mostrerà abbastanza preoccupato per la sua famiglia poiché teme che se il suo investimento non dovesse iniziare a dare presto i suoi frutti, in casa potrebbero essere travolti da un mare di problemi economici.

Nel frattempo, Ferdinando Torrebruna inizierà ad indagare non solo su Flavia, dopo aver ascoltato le parole di Fiorenza che lo hanno allarmato, ma anche su Marcello che crederà essere una minaccia per la sua relazione con Ludovica. Infatti, il giovane Barbieri ha fatto un regalato alla sua ex fidanzata che è stato molto apprezzato e questo non passerà inosservato agli occhi dell'imprenditore.

Quest'ultimo, servendosi dell'aiuto della signora Gramini riuscirà ad ottenere più informazioni sugli affari dell'aiutante di Adelaide.

Tancredi scopre la tresca amorosa tra Matilde e Vittorio

Il nipote di Adelaide è tornato a Milano dopo aver visto la signora Frigerio sulle copertine dei giornali e, accortosi della sua vicinanza con il direttore del Paradiso, metterà in atto una strategia per riconquistare Matilde e scoprire che tipo di relazione intrattiene con il socio.

Successivamente, Tancredi confesserà al commendatore Guarnieri di aver assunto un investigatore privato per seguire i movimenti di sua moglie e capire cosa gli stia nascondendo. Il fratello di Marco, infatti, apprenderà che sua moglie ha una tresca amorosa con Vittorio e le cose per i due amanti si metteranno molto male.

Irene e Alfredo si riavvicinano in occasione dell'Epifania

Nella parte finale della puntata de Il Paradiso, Elvira chiederà aiuto alle sue amiche per preparare i dolci per i bambini dell'orfanotrofio in occasione della festa della Befana. Intanto, Vittorio e Matilde lavoreranno affinché la sorpresa per il piccolo Adelmo abbia successo.

Infine, la magica atmosfera creatasi travolgerà tutti, compresi Irene e Alfredo che si riavvicineranno e tra loro inizierà a nascere del tenero.