Il Paradiso delle Signore si infarcirà di intrecci, proposte inaspettate, indagini sentimentali e molto altro ancora nelle puntate in onda giovedì 2 e venerdì 3 febbraio su Rai 1. Salvatore e Francesco saranno ai ferri corti a causa delle accuse del barista verso il giovane. Amato, seppure ha torto, se la prenderà con Rizzo per la sparizione dei bozzetti. Successivamente verrà a sapere che le cose stanno in tutt'altro modo. Mentre Umberto e Tancredi porteranno avanti i loro piani riguardanti Palazzo Andreani, Ludovica non potrà fare a meno di mostrare interesse sul rapporto tra il suo ex e la Contessa di Sant'Erasmo.

Sarà così che la giovane Brancia indagherà sulla faccenda.

Il paradiso delle signore episodio 2/2: Ludovica indaga sul rapporto tra Marcello e Adelaide

Nell'appuntamento di giovedì 2 febbraio de Il paradiso delle signore, Salvatore sarà a dir poco furioso con Francesco in quanto lo riterrà colpevole di un furto. Ferraris e Barbieri non se ne staranno in disparte e proveranno a convincere Salvatore di aver esagerato con le accuse nei confronti del giovane Rizzo. Riusciranno a placare l'animo del barista Amato? Successivamente verrà fatta chiarezza in merito al presunto furto dei bozzetti.

Non si fermano i piani di Umberto, il quale vorrà sfruttare il recente acquisto di Palazzo Andreani. Il commendatore non metterà la sua futura sposa al corrente dei suoi progetti, ma come potrebbe reagire Flora qualora dovesse scoprire cosa sta architettando l'uomo?

Nel frattempo al Paradiso delle Signore sarà atteso l'arrivo di una celebrità che dovrà rappresentare dei collant in lycra: si tratta di Sandra Milo. Dopo aver appreso alcuni pettegolezzi su Marcello e Adelaide, Ludovica vorrà vederci chiaro sul loro rapporto.

Il paradiso delle signore anticipazione 3/2: la proposta di Adelaide a Marcello

Nell'appuntamento di venerdì 3 febbraio de Il paradiso delle signore i telespettatori ne vedranno delle belle. Salvatore, resosi finalmente conto di aver sbagliato a lanciare delle accuse infondate all'indirizzo del giovane Rizzo, non esiterà a chiedergli scusa.

Sarà in tale circostanza che Amato scoprirà come Francesco sia appassionato di sartoria. Matilde, frattanto, verrà a scoprire che c'è Stefania dietro al malumore di Marco. Che cosa è accaduto realmente tra i due giovani innamorati?

Al Paradiso delle Signore arriverà Sandra Milo, la quale finirà per suscitare l'interesse di Alfredo Perico. Irene non la prenderà affatto bene e inizierà a mostrare segni di gelosia. Nel frattempo Umberto Guarnieri e Tancredi di Sant'Erasmo saranno pronti a dare il via ai lavori per ristrutturare Palazzo Andreani. La Contessa Adelaide farà una proposta particolare a Marcello: diventare socio del Circolo. Riuscirà Barbieri a conquistare un posto nel prestigioso club milanese?