Il Paradiso delle Signore si infarcirà di amore, delusioni e nuovi intrecci nelle puntate che verranno trasmesse su Rai 1 nei giorni 23 e 24 gennaio. Per ufficializzare il rispettivo fidanzamento, Ludovica proporrà all'amica Flora di organizzare una festa a quattro ma qualcuno non vedrà di buon occhio questa idea. Anche Marcello avrà un nuovo progetto in mente e coinvolgerà Adelaide. Mentre le cose andranno a gonfie vele tra Vito e Maria, Clara si sentirà abbattuta per aver dato forfait. Intanto, Gemma confesserà a Roberto i suoi turbamenti di cuore [VIDEO] riguardanti il suo ex.

Il paradiso delle signore puntata 23 gennaio: il forfait di Clara, la proposta di Ludovica

Nell'episodio di lunedì 23 gennaio de Il paradiso delle signore, Clara sarà alquanto demoralizzata per aver dato forfait alla gara ciclistica. Al contrario, Maria Puglisi sarà al settimo cielo per l'appuntamento con il contabile del grande magazzino. Nonostante la gioia della sarta siciliana, una nuvola sta per abbattersi su di lei perché, a quanto pare, Vito serba un segreto.

Marcello si risolleverà dopo il recente malumore dovuto sia alla vendita del Palazzo Andreani che al fidanzamento ufficiale della sua ex. Barbieri avrà in mente un nuovo progetto e vorrà coinvolgere la contessa di Sant'Erasmo. Come reagirà Adelaide davanti alla proposta di Marcello?

Nel frattempo, Gemma parlerà a Roberto dei sentimenti che prova ancora per il suo ex Marco.

Spazio anche a Ludovica e Flora nelle prossime vicende de Il paradiso delle signore. Siccome entrambe hanno ricevuto recentemente una proposta di fidanzamento, la giovane Brancia proporrà all'amica di fare una festa a quattro per celebrare l'evento.

Intanto, Umberto rifletterà sulla volontà di Adelaide di vendere Palazzo Andreani. Per quanto ci pensi, il commendatore Guarnieri non riuscirà a darsi una spiegazione.

Il paradiso delle signore episodio 24 gennaio, la reazione di Umberto alla proposta di Ludovica

La trama di martedì 24 gennaio de Il paradiso delle signore si focalizzerà su Irene Cipriani.

La commessa del negozio di abbigliamento milanese architetterà un piano per lasciare da soli Maria e Vito. Irene, infatti, spera che in questo modo i due piccioncini riescano a darsi il loro primo bacio. Al contempo, Armando Ferraris spronerà il contabile Lamantia a non perdere tempo e a farsi avanti con Maria.

Umberto storcerà il naso davanti alla proposta di fare una festa di fidanzamento a quattro con Ludovica e Ferdinando. Il rifiuto del commendatore Guarnieri finirà per deludere Flora, ma la ragazza sarà abbastanza abile a mascherare i suoi sentimenti davanti all'amica Brancia.