Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana che continua a regalare grandi emozioni ai telespettatori. Nel corso del prossimo episodio su Rai 1 del 12 gennaio, in onda a partire dalle 15:55 circa, non potranno mancare altri avvincenti colpi di scena da lasciare con il fiato sospeso.

In particolare, i riflettori sono posti su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Veronica ed Ezio. I due, dopo aver ritrovato un equilibrio all'interno del loro rapporto, adesso continuano a vivere un momento di forte difficoltà.

Da quando il signor Colombo si è buttato a capofitto nella sua attività, anche la sua compagna è intenzionata a metterci del suo per aiutare a risollevare le sorti economiche della famiglia. Pertanto, si mette subito alla ricerca di un impiego.

Francesco aiuta le Veneri del Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo entusiasmante appuntamento con il Paradiso delle Signore, in seguito ad un guasto in casa, Clara, Irene e Maria non sanno come fare per risolvere la situazione. Pertanto, decidono di rivolgersi a Francesco il quale, prontamente, riesce ad aiutarle e a risolvere il problema senza alcuna difficoltà.

Nel frattempo, dopo aver messo in vendita Palazzo Andreani, Marcello riceve la notizia che Umberto ha subito fatto la prima mossa per acquistarla.

Tuttavia, il giovane barista non la prende affatto bene perché vive questo momento come una grande sconfitta. D'altronde aveva fatto di tutto per soffiargli l'affare da sotto il naso, per acquistare posizioni di maggiore rilievo all'interno dell'alta società. Fortunatamente, Ludovica si rende subito conto del morale del suo ex fidanzato.

Pertanto, cerca di supportarlo e di spronarlo a reagire. Inoltre, per cercare di distrarlo, lo invita a prendere parte ad un evento esclusivo che avrà luogo, di lì a poco, al Circolo.

Veronica viene riassunta al Paradiso

Intanto, Adelaide è molto impegnata a risolvere una situazione per lei importante. Decide di dare una mano a Vittorio e Matilde perché non può sopportare che il loro rapporto sia così gelido.

Soprattutto perché devono lavorare a stretto contatto. Pertanto, li sprona a chiarirsi.

Poco dopo, Veronica viene riassunta al Paradiso, ma nonostante sia molto emozionata per aver trovato finalmente un impiego, si rende conto che Ezio non ne è affatto felice. Pertanto, dopo tanti tentennamenti, preferisce dare le dimissioni.

Infine, durante l'evento al Circolo, Ferdinando coglie l'occasione per provocare ripetutamente Marcello. Dopo aver cercato di resistere, Marcello sferra un pugno al giovane imprenditore Torrebruna.