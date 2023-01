Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle ore 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 16 gennaio, non potranno mancare nuovi ed entusiasmanti colpi di scena, in grado di lasciare tutti con il fiato sospeso, in attesa di scoprire cos'altro accadrà ancora ai personaggi della soap.

In particolare, i riflettori continuano ad essere puntati su Marcello Barbieri. Il giovane cameriere ha cercato in ogni modo di riconquistare il cuore della sua ex fidanzata, la bella Ludovica Brancia.

Tuttavia, ogni suo tentativo risulta essere vano poiché la giovane donna gli dà una notizia per lui terribile: si è fidanzata ufficialmente con Ferdinando Torrebruna. D'altronde, non può competere con un imprenditore del suo calibro. Seppur abbia provato ad entrare a far parte dell'alta società, con l'aiuto di Adelaide, è comunque un mondo che non gli appartiene. Adesso, però, Marcello ha il cuore infranto.

Veronica accetta di tornare al Paradiso

Durante il prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, Veronica accetta di tornare a lavorare al magazzino meneghino. Ha bisogno di un impiego per supportare al meglio Ezio e per alleggerire la situazione economica in famiglia. Nel frattempo, Palma è alla ricerca di un altro lavoro che faccia al caso suo.

Poco dopo, Don Saverio, essendo contrario all'idea che sua nipote possa prendere parte ad una gara ciclistica, ostacola in ogni modo Alfredo. Seppur ci sia in palio un premio molto importante, non vuole assolutamente che Perico convinca Clara ad iscriversi alla competizione. Nel contempo, Vittorio riceve una notizia: la sua campagna pubblicitaria ha vinto un grande riconoscimento.

Tuttavia, Vittorio non è intenzionato ad andare a ritirarlo personalmente.

Un cuore spezzato al Paradiso: quello di Marcello

Successivamente, Francesco si trova in grande difficoltà. Non vuole rivelare quale sia la sua reale ambizione. Invece, Marcello, con il cuore in frantumi, deve fare i conti con la realtà. Ha bisogno di pensare a quale sia il suo futuro e di capire che cosa vuole fare esattamente.

Non può di certo fossilizzarsi sulla storia d'amore tra Ludovica e Ferdinando. Deve andare avanti e riprendere in mano le redini della sua vita.

Attualmente, gli unici ad essere felici sono proprio Torrebruna e Umberto che stanno raggiungendo il loro obiettivo: neutralizzare il giovane Barbieri. Difatti, dopo la notizia del fidanzamento con Brancia, il giovane barista è in seria difficoltà. In questo modo, anche il Commendatore può tranquillamente compiere le sue mosse successive per vendicarsi per l'affare saltato.