Proseguono i consueti appuntamenti con la soap 'Il Paradiso delle Signore', in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio, ossia quello del 18 gennaio, non mancheranno nuovi entusiasmanti colpi di scena in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso.

In particolare, i riflettori continuano ad essere posti su alcuni dei personaggi protagonisti, tra i quali Marcello e Ludovica. Il giovane barista, da quando ha saputo che la sua ex si è fidanzata ufficialmente con Ferdinando, ha perso ogni speranza.

Dopo aver cercato disperatamente di riconquistarla, ha iniziato a meditare l'idea di cambiare totalmente i suoi progetti di vita: Marcello sembra deciso a partire per l'Australia. Stare lontano dalla donna che ama e che gli ha spezzato il cuore, potrebbe essere una soluzione. Tuttavia, i suoi amici hanno paura che possa prendere delle decisioni a cuor leggero, senza rifletterci bene e credono di fargli cambiare idea, attuando dei piani apparentemente infallibili.

Marcello risoluto a lasciare il Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo entusiasmante appuntamento con il Paradiso delle Signore, in seguito all'aiuto che le sta offrendo Alfredo per aiutarla a partecipare alla gara ciclistica della città, Clara non sa più come dimostrargli la sua riconoscenza.

D'altronde, le sta dando una mano con gli allenamenti, all'insaputa di Don Saverio.

Nel frattempo, Marcello non vuole sentire ragioni. Ha intenzione di partire e sembra essere completamente irremovibile. Affranto, allora, Armando decide di rivolgersi all'unica persona che in questo momento potrebbe essere realmente di aiuto: Adelaide.

Successivamente, Irene assiste ad un momento di vicinanza tra Don Saverio e Alfredo. Pertanto, resta profondamente colpita.

Vittorio potrebbe lasciare il Paradiso

Nel contempo, Veronica continua a nutrire dei sospetti nei confronti di Gloria ed Ezio. Si lascia assalire da molteplici dubbi sulla loro vicinanza e teme che la sua storia d'amore possa essere compromessa.

Intanto, Marcello è alle prese con l'ultimazione dei preparativi in vista della grande partenza. Tuttavia, la voce della sua decisione improvvisa arriva fino alle orecchie di Ludovica, la quale si sente in colpa e corre subito da lui per tentare di dissuaderlo. I due si ritrovano, quindi, ad avere un confronto diretto.

Infine, inaspettatamente Vittorio riceve una proposta di lavoro molto importante, per una casa automobilistica. Contro ogni previsione, Vittorio Conti decide di accettare, segnando così la fine del suo lungo percorso nell'amato magazzino meneghino: il Paradiso delle Signore.