Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05. Il nuovo anno si apre con un episodio colmo di colpi di scena.

In particolare, nella puntata del 2 gennaio, l'attenzione è posta su Marcello e Adelaide. I due hanno in mente grandi progetti insieme. Dopo aver soffiato per un pelo Palazzo Andreani a Umberto, si mettono subito all'opera per capire come poter approfittare della situazione.

Aria tesa al Paradiso delle Signore

Nel corso dell'appuntamento de il Paradiso delle Signore del 2 gennaio, dopo i recenti avvenimenti che hanno visto coinvolta Irene, si respira aria di forte tensione tra la giovane Venere e Alfredo.

Quest'ultimo è molto deluso dal suo atteggiamento, d'altronde Cipriani gli ha mentito spudoratamente per cercare di allentare le sue attenzioni talvolta troppo pressanti. Tuttavia non si aspettava che, in seguito a questo gesto, il rapporto con lui si gelasse del tutto. Difatti Alfredo inizia a prendere le distanze da Irene. Quest'ultima, però, inizia a risentirne, ma cerca comunque di non darlo a vedere.

Nel frattempo, mentre Marcello e Adelaide meditano sull'utilità di Palazzo Andreani, Umberto continua a mangiarsi le mani per aver perso un affare così importante. Pertanto inizia a pensare a un piano per risolvere la situazione. D'altronde non può permettere che qualcuno si prenda gioco di lui in questo modo, ancor meno se si tratta proprio della contessa.

Adelmo arriva al Paradiso delle Signore

Al Paradiso delle Signore fa il suo ingresso un bambino di nome Adelmo. Si tratta di uno dei bimbi dell'orfanotrofio affidato alla parrocchia di Don Saverio. Tuttavia il suo arrivo anima molto l'atmosfera del magazzino, grazie alla sua grande energia e alla sua vivacità.

Intanto Matilde trova il coraggio di confessare a Vittorio un dettaglio molto importante: in occasione dei festeggiamenti del Capodanno ha trascorso il suo tempo con Tancredi.

Questa notizia è un duro colpo al cuore per Conti, il quale si è lasciato andare ai suoi sentimenti con la giovane Frigerio e adesso teme che il loro rapporto possa deteriorarsi a causa del ritorno del marito. Tuttavia cerca di mantenere la calma e ingoia il boccone amaro, decidendo di comportarsi di conseguenza, facendo buon viso a cattivo gioco per non lasciarsi sopraffare dall'intera situazione. Infine, per riconquistare il cuore di sua moglie, Tancredi la sorprende con uno splendido regalo in grado di lasciarla a bocca aperta.