Proseguono i consueti appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 24 gennaio, non potranno mancare nuovi ed entusiasmanti colpi di scena in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso in attesa di scoprire come evolverà la situazione.

In particolare, i riflettori continuano ad essere puntati sulla nuova coppia nascente: Vito e Maria. Dopo tanto tempo, finalmente il contabile è riuscito ad avere il tanto desiderato appuntamento con la sua amata Venere.

Tuttavia, sul più bello, i due vengono interrotti. Proprio mentre stanno per baciarci, irrompe Francesco, rompendo l'intera atmosfera che si era venuta a creare. Sarebbe potuto scoccare sicuramente l'agognato bacio.

Le Veneri modelle per un giorno al Paradiso delle Signore

Durante il prossimo appuntamento entusiasmante con il Paradiso delle Signore, in vista della nuova rivista in uscita del magazine, Vittorio fa una proposta alle Veneri: posare per la copertina. Si tratta di un'occasione importante per tutte loro e per lo stesso magazzino.

Nel frattempo, Irene cerca un modo per far sì che Maria e Vito si ritrovino da soli. In questo modo possono riprendere da dove sono stati interrotti la sera prima e potrebbe scoccare l'attesissimo bacio.

D'altronde, la loro intesa si fa sempre più forte. Armando, inoltre, convince il giovane contabile a fare il primo passo e a lasciarsi andare. Da tempo, infatti, è innamorato di Puglisi, ma non è mai stato in grado di aprirsi completamente con lei. Adesso, però, è giunto il momento di buttarsi e di compiere il passo successivo.

Un'altra amabile intesa sta nascendo al Paradiso

Intanto, Flora, dopo aver chiesto ad Umberto di organizzare una festa di fidanzamento a quattro con Ludovica e Ferdinando, resta profondamente delusa. Si aspettava che il Commendatore fosse entusiasta di questa idea. Purtroppo, però, si ritrova a fare i conti con la dura realtà: il suo fidanzato non è intenzionato ad accettare.

Dispiaciuta, la giovane stilista del Paradiso non sa come dirlo alla sua amica, pertanto, per il momento preferisce evitare di farle capire la verità.

Successivamente, Guarnieri viene a conoscenza di un dettaglio molto interessante nei confronti di Marcello, il quale desta i suoi sospetti. Nel frattempo, però, il rapporto tra il giovane Barbieri e Adelaide inizia ad intensificarsi sempre di più. D'altronde, i due hanno trascorso molto tempo insieme ultimamente e stanno riscoprendo una reciproca affinità.

Infine, Carlos continua a corteggiare Gemma ma quest'ultima non è del tutto convinta.