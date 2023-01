Proseguono i consueti appuntamenti con il Paradiso delle Signore, la soap italiana che continua a regalare numerose emozioni a tutti i telespettatori. Nel corso dell'episodio che va in onda su Rai 1 a partire dalle 15:55 il 3 gennaio, non possono mancare nuovi ed avvincenti colpi di scena in grado di lasciare con il fiato sospeso.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali a cui i fan sono affezionati, tra i quali Matilde e Vittorio. La loro complicità è evidente, ma è stata recentemente compromessa dal subentro improvviso di Tancredi.

Giunto da Torino per cercare di riconquistare sua moglie, ha rovinato il rapporto tra i due, sul nascere. Soprattutto dopo che Conti ha scoperto che Frigerio ha trascorso il Capodanno con suo marito. In seguito a tale episodio, il pubblicitario del Paradiso è molto preoccupato perché sente di rischiare di perderla.

Vittorio e Roberto ispirati dall'arrivo al Paradiso di Adelmo

Nel corso del prossimo entusiasmante appuntamento con Il Paradiso delle Signore, dopo essersi riavvicinata a suo marito, Matilde continua a nutrire profondi dubbi. Sente che il corteggiamento di Tancredi non è sincero e che nasconde, in realtà, un secondo fine: convincerla a lasciare Milano per fare ritorno insieme a Torino.

Tuttavia, Adelaide cerca di convincerla a dargli una seconda possibilità, poiché crede che possa davvero essere cambiato.

Nel frattempo, però, Tancredi si rende conto che tra Vittorio e sua moglie vi è ancora una grande complicità, la quale potrebbe rovinare il suo piano di riconquista. Pertanto, continua a sorprendere Matilde per convincerla a fidarsi delle sue intenzioni.

In seguito all'arrivo dell'energico Adelmo, sia Roberto che Vittorio si sentono ispirati. Confrontandosi, decidono di organizzare un evento benefico a favore di tutti i bambini dell'orfanotrofio, in occasione della festa della Befana.

La tensione al Paradiso persiste

Intanto, Irene fa una scoperta che la sconvolge molto. Si rende conto che Clara ha dato tutto il suo supporto ad Alfredo, tenendogli il gioco per tutto questo tempo.

Pertanto, siccome si era fidata di lei, nonostante gli spiacevoli precedenti, ci resta davvero molto male e prende le distanze dalla giovane Venere del Paradiso.

Successivamente, Marcello torna sui suoi passi e gioca un'altra carta per cercare di riconquistare Ludovica: la coglie di sorpresa con un regalo. La giovane Brancia apprezza moltissimo il dono e non riesce a nascondere la sua felicità per il gesto compiuto dal suo ex. Tuttavia, Ferdinando si accorge di tutto e inizia ad essere preoccupato, poiché teme che possa compromettere la sua relazione.