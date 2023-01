Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 6 gennaio, non potranno mancare nuovi e avvincenti colpi di scena in grado di lasciare tutti i fan con il fiato sospeso.

In particolare, i riflettori sono puntata su uno dei personaggi principali dell'intera soap: Umberto Guarnieri. Ultimamente è molto amareggiato perché ha perso, per un soffio, il suo prezioso affare. Tuttavia, è sempre più convinto che dietro a tutto ciò ci sia il losco zampino della sua acerrima nemica: Adelaide.

In più, è sempre più sicuro che sia stata aiutata dal suo fidato Marcello. Pertanto, inizia ad indagare per cercare di capire quale sia la verità poiché Umberto ha voglia di riprendere in mano la situazione.

L'evento di beneficenza al Paradiso riavvicina Clara e Irene

Durante il prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, dopo aver organizzato l'evento di beneficenza in favore dei bambini dell'orfanatrofio, Irene ha avuto modo di trascorrere molto tempo con Clara. Entrambe hanno collaborato per la realizzazione dei dolci da donare agli orfanelli. Pertanto, hanno avuto modo anche di riflettere. Cipriani, infatti, decide finalmente di mettere una pietra sopra a quanto accaduto e di riappacificarsi con lei.

Tuttavia, Alfredo approfitta della situazione per tornare sui suoi passi, cercando di fare breccia, una volta per tutte, nel cuore di Irene.

Nel frattempo, invece, Vito non ha ancora superato la delusione per l'uscita a quattro alla quale ha partecipato Maria. Pertanto, decide di prendersi del tempo per riflettere lontano da Milano e fa ritorno temporaneamente in Sicilia.

Tempo di scelte al Paradiso delle Signore

Intanto, Tancredi è davvero stanco della situazione che si sta creando con Adelaide. Non sa più se la Contessa è dalla sua parte oppure da quella di Matilde. Pertanto, la mette con le spalle al muro per spronarla a prendere una posizione. Inoltre, riesce anche a trovare il modo per trascorrere ancora più tempo a Milano e, conseguentemente, con sua moglie.

Umberto scopre che dietro la società William si nascondono effettivamente Adelaide e Marcello. Amareggiato ancora di più per l'intera situazione, è sempre più deciso a voler annientare quest'ultimo per prendersi la sua rivincita. Infine, Gemma e Veronica appoggiano in pieno Ezio. Anche se dovessero esserci problemi economici legati alla sua attività, entrambe gli promettono di non lasciarlo mai solo e di supportarlo in tutte le sue decisioni importanti. Una notizia che lo risolleva particolarmente.