Proseguono i consueti appuntamenti con la settima stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso della settimana che va dal 23 al 27 gennaio, non potranno mancare nuovi ed avvincenti episodi ricchi di colpi di scena interessanti.

In particolare, i riflettori sono posti su alcuni dei personaggi principali. In particolare su Ludovica Brancia, la quale ha preso la decisione di fidanzarsi ufficialmente con Ferdinando Torrebruna e su Marcello Barbieri, il quale sta attraversando un momento molto difficile.

Un grande evento al Paradiso delle Signore

Nel corso dei prossimi episodi de il Paradiso delle Signore, dopo essere uscita da sola con Vito, finalmente Maria si sente felice come non mai. Invece, Clara si sente un po' giù di morale perché ha preso la difficile decisione di ritirarsi dalla gara ciclistica. Nel frattempo, Marcello non riesce a mandare giù il boccone amaro dell'acquisto di Palazzo Andreani e si mette subito all'opera per trovare una soluzione per riappropriarsene. Pertanto, ne parla immediatamente con Adelaide.

Intanto, Gemma è molto turbata per Marco e si confida apertamente con Roberto. Poco dopo, Umberto comincia a lasciarsi assalire dai dubbi. Non riesce proprio a comprendere il motivo per cui sia stato messo in vendita Palazzo Andreani ed inizia a sospettare che ci sia dietro lo zampino di Adelaide.

Nel frattempo, Ludovica fa una proposta a Flora: organizzare un unico grande evento per celebrare il fidanzamento di entrambe con i rispettivi compagni. Emozionata, la giovane stilista corre ad informare il Commendatore, il quale, però, non si mostra particolarmente felice. Difatti, si rifiuta di prenderne parte. Ravasi, quindi, cerca di non far trasparire tutta la sua delusione dinanzi alla sua amica.

Fortunatamente, proprio quando pensa di aver perso le speranze, Umberto la sorprende cambiando idea.

Le Veneri in copertina per il Paradiso Market

Successivamente, Irene cerca un modo per lasciare da soli Vito e Maria, nella speranza che tra loro possa scattare l'agognato bacio. Anche Armando prova a spronare il giovane contabile.

Fortunatamente, il momento d'intimità non tarda ad arrivare e la giovane Puglisi si sente al settimo cielo. Tuttavia, c'è qualcosa che non sa sul conto di Lamantia. L'unico a conoscere il suo segreto è Alfredo.

Intanto, Carlos continua a corteggiare spudoratamente Gemma, ma quest'ultima nutre ancora molti dubbi. Nel frattempo, Vittorio propone alle Veneri di posare come modelle per la copertina del Paradiso Market. Per stare accanto a Matilde maggiormente, Tancredi assiste a tutto il processo necessario per creare la copertina.

Umberto cerca di reperire quante più informazioni possibili sulla vendita di Palazzo Andreani e scopre qualcosa su Marcello che desta molti sospetti. Intanto, però, il giovane barista dopo aver incassato diversi soldi, decide di festeggiare con una colazione speciale insieme a Salvatore e Armando.

Poco dopo, Irene si intromette personalmente nella questione di Clara e la gara ciclistica. Pertanto, chiede ad Alfredo di non insistere. Purtroppo, però, il suo gesto non va affatto a genio alla giovane Boscolo. Siccome tiene molto alle sue amiche, Maria sprona Cipriani a scusarsi per poter riappacificarsi con la giovane Venere.

La festa di fidanzamento al Paradiso delle Signore

Nel frattempo, Carlos fa recapitare a Gemma l'invito per presenziare alla festa di fidanzamento di Ludovica con Torrebruna e Flora con Umberto, la quale si terrà al Circolo. Nel corso della serata, la giovane Venere del Paradiso cerca di divertirsi, ma improvvisamente si presenterà Marco.

Alla porta di Palma bussa una signora anziana: è la nonna di Elvira, la quale le chiede di scrivere una lettera per lei.

Intanto, l'intesa tra Marcello e Adelaide accresce sempre di più, al punto che quando il giovane si rende conto che la Contessa sta vivendo un momento di forte difficoltà, le propone di lasciare tutto per un po' e di fare un viaggio insieme. Prima, però, meditano insieme ad un piano da attuare nel corso della festa di fidanzamento a quattro. Tuttavia, mentre cercano di far ingelosire i loro rispettivi ex, accade l'impensabile: Marcello e Adelaide si lasciano travolgere dalla passione.

Umberto è al settimo cielo perché, grazie a Tancredi, è riuscito ad appropriarsi di Palazzo Andreani. Adesso, insieme, possono dedicarsi al loro piano: allontanare Vittorio da Matilde. Tuttavia, l'impresa non è affatto difficile, poiché Conti, di sua sana pianta, decide di prendere le distanze dalla giovane Frigerio, spingendola ancora di più tra le braccia di suo marito.

Infine, Vito è particolarmente agitato perché deve andare a cena a Casa delle Ragazze e ha intenzione di cogliere l'occasione per raccontare tutta la verità sul suo passato a Maria.