Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con 'Il paradiso delle signore'. Nel corso della settimana che va dal 6 all'11 febbraio, su Rai 1 a partire dalle 15:55, vanno in onda nuovi avvincenti episodi della soap italiana.

Per l'occasione, i riflettori sono puntati su uno dei personaggi principali: Marcello Barbieri. Dopo aver instaurato una grande intesa con la Contessa Adelaide, quest'ultima gli propone di compiere un passo molto importante: diventare socio nella gestione del Circolo. Si tratta, comunque, di un ruolo tanto grande per lui.

Vittorio in crisi come pubblicitario

Nel corso dei prossimi episodi de 'Il Paradiso delle Signore', dopo aver riflettuto sulla proposta, Marcello nutre numerose perplessità. Non è sicuro di voler diventare socio del Circolo. Nel frattempo, Elvira decide di buttarsi e propone a Salvatore di partecipare insieme ad una gara di ballo. D'altronde, non sarebbe la prima volta.

Successivamente, Tancredi riesce a mettere a punto gli ultimi dettagli per la trattativa e acquista L'Eco della Sera. Approfittando della situazione, chiede a Matilde di collaborare con lui alla nuova testata giornalistica. In questo modo l'allontanerebbe ulteriormente da Vittorio. Quest'ultimo, intanto, sta vivendo un momento di crisi perché non riesce più a trovare l'ispirazione creativa che lo contraddistingue da sempre.

Continua a prendere le distanze dalla giovane Frigerio, ma ciononostante non riesce comunque a concentrarsi per la nuova campagna pubblicitaria.

Intanto, Francesco ripete per l'ennesima volta a sua madre di non voler più fare cucito. Pertanto, Flora e Maria si mettono all'opera per cercare un'altra sarta, dato che il lavoro è davvero molto.

Quanto Umberto e Tancredi vengono a scoprire della candidatura di Marcello in qualità di socio del Circolo, non la prendono affatto bene e fanno di tutto per ostacolarlo.

Intanto, Gloria ed Ezio devono trovare un modo per incrementare il personale nell'attività che hanno avviato. Tuttavia, rischierebbero di pestare i piedi proprio a Guarnieri.

Maria cerca di convincere Francesco a tornare al Paradiso

Poco dopo, Marcello si rende conto che il suo futuro come socio del Circolo dipende interamente da Ludovica, dato che è la vicepresidentessa. Nel contempo, Elvira ha bisogno di un abito per partecipare alla gara di ballo insieme a Salvatore e, disperata, si rivolge a Francesco. Tuttavia, quest'ultimo non è intenzionato a tornare sui suoi passi e non l'aiuta. Maria, però, è intenzionata a convincere il giovane Rizzo a non mollare la sua passione e viene a scoprire che lui, in passato, ha lavorato con un sarto che però ha lasciato la sua attività. Armando, allora, inizia ad indagare e scopre qualcosa di più su tutta la vicenda.

Successivamente, Umberto scopre che una sua operaia si è candidata per lavorare da Ezio e non la prende affatto bene.

Tuttavia, Gloria incalza il signor Colombo impedendogli di inimicarsi il Commendatore. Intanto, Marcello inizia a preparare il suo discorso perché deve fare bella impressione al Circolo. Grazie al suo impegno, riceve anche un fragoroso applauso. Felice per aver conquistato i presenti, corre a riferire i dettagli a Salvatore.

Vittorio prende una decisione importante per la sua carriera: lasciare il lavoro come pubblicitario al Paradiso delle Signore. Nel frattempo, grazie al voto favorevole di Ludovica, finalmente Marcello è ammesso come socio. Tuttavia, Umberto cerca di ostacolarlo e fa sì che venga applicata la clausula per i nuovi soci: deve affrontare un periodo di prova. Fortunatamente, Adelaide lo aiuta a prepararsi al meglio.

Matilde aiuta Vittorio

Dopo aver compreso le difficoltà di Vittorio, la giovane Frigerio fa di tutto per aiutarlo, dimenticandosi della cena con Tancredi. Il giorno seguente, tra Matilde e Tancredi regna una grande tensione. Quest'ultimo, però, non ha intenzione di arrendersi e chiede al Commendatore di aiutarlo ad allontanare per sempre sua moglie da Conti.

Intanto, Ezio propone un accordo ad Umberto per cercare di deporre l'ascia di guerra. Grazie al sostegno dei suoi amici, Francesco decide di aprire il suo Atelier. Intanto, con l'avvicinarsi della festa di San Valentino, le Veneri del Paradiso delle Signore sono tutte intente a capire la propria situazione sentimentale. Nel frattempo, il signor Colombo vuole organizzare una sorpresa a Veronica, mentre Vito pensa ad un omaggio in grado di sorprendere Maria.

Nonostante i tentativi di Umberto di occultare i suoi piani per Palazzo Andreani, Flora scopre tutto e resta profondamente amareggiata per le menzogne raccontate dal suo fidanzato. Pertanto, tra i due vi è una fortissima tensione. Successivamente, il Commendatore informa Tancredi del fatto che i loro progetti sono stati scoperti.

Vittorio, in occasione della festa degli innamorati, ha in mente un'idea brillante: lanciare una sorta di gioco per i cuori solitari, proprio al magazzino.