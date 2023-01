Nell'ultima puntata settimanale de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 20 gennaio su Rai1 alle 16:05, Marcello deciderà di non partire per l'Australia. Intanto, Tancredi assisterà ad una telefonata tra Matilde e Vittorio che accrescerà la sua gelosia, ma verrà tranquillizzato da Umberto che vorrà mettere il proprietario dell'atelier fuori gioco dal mondo degli affari.

Gemma e Veronica decideranno di invitare la signora Moreau a cena, ma durante la serata vi sarà una chiamata inaspettata da Marco che annuncerà il suo ritorno nel capoluogo lombardo, senza Stefania.

Infine, Maria e Vito staranno sul punto di concedersi un bacio dopo una bella serata insieme, ma saranno interrotti dall'arrivo di Francesco.

Marco torna a Milano senza la sua fidanzata

Nella prima parte della puntata de il Paradiso, le due Zanatta discuteranno sul ruolo di Gloria all'interno della loro famiglia ora che è diventata socia in affari di suo marito Ezio acquistando un capannone dove verrà costruita la loro nuova attività. Gemma penserà che il miglior modo di affrontare la situazione è essere speranzosa nel futuro e fidarsi di Ezio, così Veronica deciderà di invitare la signorina Moreau a cena a casa propria.

Il corso della serata prenderà una piega diversa quando, a casa Colombo, arriverà una chiamata inaspettata da parte di Marco che comunicherà di star tornando nel capoluogo lombardo senza la sua fidanzata.

Attualmente non è chiaro cosa sia successo in America e perché la signorina Colombo non ritornerà insieme al nipote di Adelaide.

Umberto vuole mettere il Paradiso e Vittorio fuori gioco

Successivamente, Tancredi assisterà ad una telefonata tra Vittorio e Matilde che susciterà, di nuovo, la sua gelosia nei confronti della coppia.

L'uomo ne parlerà con il commendatore Guarnieri che troverà subito il modo di rassicurarlo confidandogli i suoi prossimi passi per mettere definitivamente fuori gioco il dottor Conti e il Paradiso delle Signore. Tuttavia, per riuscire nel suo intento, Umberto dovrà portare a termine l'acquisto di Palazzo Andreani.

Nel contempo, Marcello sceglierà di accettare la proposta della contessa che gli donerà una quota sulla vendita dell'immobile (tanto desiderato dal compagno di Flora) e annuncerà i suoi amici di non partire più per l'Australia.

Francesco interrompe il bacio tra Vito e Maria

Don Saverio si arrabbierà quando vedrà sua nipote scappare in bicicletta insieme ad Alfredo, ma per fortuna Armando coprirà i ragazzi mentendo al parroco del paese. Infine, Maria e Vito trascorreranno una piacevole serata insieme e al ritorno si fermeranno sul ballatoio di casa della signorina Puglisi dove saranno in procinto di scambiarsi il desiderato bacio. Malauguratamente, Francesco tornerà a casa proprio in quel momento e interromperà la coppia.