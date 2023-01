Tante novità sono in arrivo durante i prossimi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore. Tra le novità più importanti nelle messe in onda dal 9 al 13 gennaio, c'è sicuramente l'arrivo di Palma Rizzo, una vecchia conoscenza della famiglia Amato. Il suo arrivo, insieme al figlio, spingerà Salvo a trasferirsi a casa di Armando. Veronica invece, deciderà di cercare lavoro. Zanatta vorrà dare un contributo in casa, visto i rischi che la nuova attività intrapresa da Colombo potrebbe comportare. Tra Matilde e Vittorio invece, ci sarà un triste addio.

Frigerio sembrerà infatti voler dare una seconda possibilità al marito Tancredi.

Trame Il Paradiso delle signore dal 9 al 13 gennaio: le Veneri incuriosite da Francesco

Gemma deciderà di aiutare la madre nella ricerca di un lavoro. Sarà fondamentale l'amicizia che la giovane Zanatta ha instaurato con Roberto, dato che proprio quest'ultimo riuscirà a trovare una posizione lavorativa per Veronica all'interno del Paradiso. A non essere entusiasta di questo nuovo lavoro sarà Ezio, che andrà su tutte le furie quando lo scoprirà. La mamma di Gemma deciderà così di dare le dimissioni. In seguito, Colombo si pentirà della sua reazione e vorrà che Veronica torni a lavoro.

In Caffetteria arriverà Palma con il figlio Francesco.

Salvo sarà costretto così a cedere la sua abitazione ai nuovi arrivati e a trasferirsi così da Armando. Palma però, sarà dispiaciuta del trasferimento del figlio di Agnese e si recherà da Armando per comunicarglielo. Nel frattempo, tutte le Veneri del Paradiso saranno colpite da Francesco. Il ragazzo sarà in grado di risolvere un problema in casa di Maria, Irene e Clara.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 13/1: Matilde chiede ad Adelaide di curare la Posta del Cuore

La giornalista del Paradiso Market che si occupava della Posta del Cuore, non potrà più ricoprire il suo ruolo. Matilde chiederà così ad Adelaide di farlo. La Contessa accetterà la proposta. Umberto, dopo aver scoperto che dietro l'acquisto di Palazzo Andreani ci sono Adelaide e Marcello, deciderà di corrompere l'ingegnere che si occuperà della ristrutturazione del palazzo.

Convinto di aver portato a casa un Nuon risultato, Umberto festeggerà insieme a Ferdinando. Ludovica deciderà di invitare Marcello per una serata al Circolo. Ferdinando inizierà a provocare Barbieri, che lo colpirà con un pugno. Brancia deciderà di troncare i rapporti con Marcello e comunicherà a Barbieri di essersi ufficialmente fidanzata con Torrebruna.

Tra Vittorio e Matilde ritornerà la sintonia lavorativa. Tancredi nel frattempo, rivelerà ad Umberto di aver ideato un piano per far ritornare a Torino la moglie.