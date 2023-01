Continua su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio, Marcello resterà a Milano dopo che Adelaide gli offrirà una quota della vendita di Palazzo Andreani. Inoltre Conti vorrà andare via dalla sartoria per lavorare in una casa automobilistica, mentre Vito e Maria saranno vicini a baciarsi. Francesco però li interromperà.

Adelaide spera che Vittorio e Matilde facciano pace

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 16 gennaio, Veronica cambierà idea e riprenderà a lavorare in sartoria. Pure Palma si metterà in moto per trovare un impiego. Intanto Conti risulterà il vincitore della campagna pubblicitaria che ha visto Matilde protagonista, ma non avrà nessuna intenzione di andare a ritirare il premio. Inoltre Marcello apprenderà del fidanzamento tra Ferdinando e Ludovica e opterà per andare in Australia. Francesco invece darà il suo contributo a Salvo in caffetteria.

Nell'episodio di martedì 17 gennaio, Adelaide si rivolgerà alla Frigerio sperando che possa far pace con Vittorio, così l'uomo possa prendere il premio che gli spetta.

Nel frattempo Salvo in ansia per Marcello e racconterà tutto ad Armando. Quest'ultimo parlerà con il Barbieri, dicendogli una cosa che potrebbe farlo restare in città. In tutto questo Francesco avrà più di qualche problema nel conquistare la considerazione da parte del giovane Amato.

Francesco viene assunto in Caffetteria

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 18 gennaio, Marcello sarà sempre convinto di andare in Australia.

Armando allora chiederà aiuto ad Adelaide. Intanto Clara sarà grata ad Alfredo per il supporto datole, ma non conoscerà che Don Saverio è contrario al fatto che partecipi a gare ciclistiche. Inoltre Veronica si accorgerà del particolare feeling tra Enzo e Gloria e penserà che possanno esserci una storia tra i due. Conti invece confesserà di voler abbandonare il Paradiso, per lavorare presso una casa automobilistica.

Nella puntata di giovedì 19 gennaio, Barbieri acconsentirà all'offerta della contessa di restare a Milano e in cambio avrà una quota sulla cessione di Palazzo Andreani. In tutto questo Matilde dovrà portare avanti un difficile lavoro, mentre Maria ha delle idee su nuovi bozzetti da presentare. Tra le altre cose Ezio e la famiglia celebreranno l'acquisizione del capannone. Francesco invece sarà assunto in Caffetteria.

Gemma e Veronica invitano Gloria a cena

In base agli spoiler di venerdì 20 gennaio, Marcello annuncerà a tutti la permanenza a Milano. Tancredi sarà geloso del rapporto tra la moglie e Conti. Guarnieri però lo rincuorerà, dicendogli come presto Vittorio non sarà più un problema. Intanto Don Saverio noterà Alfredo e Clara andare via in bicicletta.

Inoltre Gemma e Veronica inviteranno Gloria a cena, ma durante la sera Marco chiamerà per dare una notizia: l'uomo tornerà a Milano. Infine Vito e Maria saranno sul punto di dare un bacio, ma saranno interrotti da Francesco.