Nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore stanno per arrivare su Rai 1. Le trame delle puntate in onda dal 16 al 20 gennaio saranno piene di colpi di scena. Marcello prenderà la decisione di partire per l'Australia, spinto dal fidanzamento di Ludovica con Torrebruna. Francesco riuscirà a farsi assumere all'interno della Caffetteria di Salvo. Vittorio Conti, inaspettatamente, deciderà di accettare un nuovo lavoro all'interno di una casa automobilistica: questo potrebbe sancire l'addio al suo vecchio ruolo all'interno dell'atelier.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 16 al 20 gennaio: Armando nei guai con Don Saverio

Vittorio riuscirà a vincere un premio per il suo spot pubblicitario, ma non vorrà ritirarlo. Matilde deciderà di parlare con il direttore per convincerlo a cambiare idea. Intanto, Marcello rimasto con il cuore spezzato dopo il fidanzamento di Ludovica, prenderà una decisione inaspettata: penserà di lasciare Milano e partire per l'Australia. La notizia scatenerà la preoccupazione di Salvo e Armando. Sarà proprio Ferraris a parlare con Marcello per convincerlo a non andare e Armando farà al giovane una confessione inaspettata. Purtroppo, però, il discorso del magazziniere non avrà l'effetto desiderato.

Adelaide riuscirà a far cambiare idea a Barbieri, proponendogli la cessione di una quota della vendita di Palazzo Andreani.

Clara e Alfredo saranno occupati con le prove per la gara in bici. Gli allenamenti si terranno però segretamente, dato che Don Saverio ha negato alla nipote il permesso di gareggiare. Armando, consapevole della questione, si troverà nei guai con Don Saverio, dopo che quest'ultimo vedrà Clara e Alfredo insieme in bici. Ferraris dovrà dare al parroco una spiegazione plausibile per proteggere Clara e la sua decisione di gareggiare.

Trame Il Paradiso al 20 gennaio: Colombo festeggia l'acquisito di un capannone

Veronica riprenderà il suo lavoro all'interno del Paradiso. La donna, però, verrà assalita da nuovi dubbi quando noterà la complicità tra Ezio e Gloria. Nel frattempo proprio Colombo acquisterà il capannone dove avrà sede la sua attività, in famiglia arriverà dunque il momento di festeggiare.

Gemma e la mamma si confronteranno su Gloria, e decideranno di cambiare atteggiamento con Moreau. Veronica deciderà di invitare a cena Gloria e proprio nel bel mezzo della serata arriverà una chiamata di Marco, dove il ragazzo annuncerà il suo ritorno a Milano.

Maria avrà una brillante idea sugli abiti per la collezione da sposa, ma avrà bisogno di maggiore ispirazione. Inoltre avrà un nuovo appuntamento con Vito. Maria e Vito saranno quasi sul punto di baciarsi, ma Francesco li interromperà.