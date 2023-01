Il Paradiso delle Signore continua ad andare in onda su Rai 1 con le sue puntate pomeridiane. Tanti colpi di scena stanno per arrivare nell'amata fiction. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio, rivelano che Marco farà il suo ritorno a Milano, ma senza Stefania. Tutti al Paradiso saranno curiosi di sapere come sta la giovane Colombo. Intanto, Gemma capirà che qualcosa in Marco non va e chiederà a Roberto d'indagare. Tancredi vorrà recuperare il rapporto con il fratello e proprio sotto consiglio di Vittorio, l'ex di Gemma deciderà di avvicinarsi a Tancredi.

Quando il marito della Frigerio scoprirà che dietro l'avvicinamento del fratello c'è stato lo zampino di Vittorio, andrà su tutte le furie.

Trame Il Paradiso delle signore al 3 febbraio: Alfredo e Irene si avvicinano

Inizialmente, Vittorio appoggerà il pensiero di Marco su Tancredi. Il fidanzato di Stefania, nonostante i tentativi del fratello di riavvicinarsi a lui, non riuscirà a fidarsi. Conti si darà d'accordo con il pensiero di Marco, ma questo scatenerà la furia della Frigerio. La donna andrà da Vittorio e lo accuserà di mettere zizzanie nella sua famiglia. Il direttore si sfogherà con Landi, raccontando la sua discussione con Matilde. Vittorio deciderà così di parlare con Marco e di spronarlo a riavvicinarsi a Tancredi.

Quando il marito di Matilde scoprirà quanto fatto da Vittorio, si recherà da lui per uno scontro faccia a faccia, dove lo metterà in guardia dall'intromettersi nelle sue questioni familiari.

Tra Irene e Alfredo ci sarà un grande riavvicinamento, ma Cipriani sembrerà non volersi lasciare andare del tutto. Le Veneri si prepareranno per l'arrivo di Sandra Milo in atelier, assunta per una campagna pubblicitaria del Paradiso.

Notando l'interesse di Perico verso la diva, Irene si ingelosirà parecchio.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Armando e Marcello cercano di far ragionare Salvo

Salvo si accorgerà della sparizione di alcuni bozzetti dalla Caffetteria. Il giovane Amato andrà su tutte le furie quando vedrà i bozzetti all'interno della borsa di Francesco.

L'ex di Anna accuserà il giovane di essere un ladro. Marcello e Armando uniranno le forze per far capire a Salvo l'assurdità delle sue accuse. Quando la verità sui bozzetti emergerà, Salvo si scuserà con Francesco.

Umberto continuerà a mettere in atto i suoi piani per Palazzo Andreani. Il Commendatore però. terrà Flora all'oscuro di tutto. Marco e Gemma riusciranno a ritrovare la sintonia di un tempo. Matilde scoprirà che dietro ai nervosismi del cognato, si cela una crisi con la giovane Stefania.