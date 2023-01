Proseguono gli appuntamenti su Rai 1 con Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni riservano grandi colpi di scena. Tra Adelaide e Marcello crescerà sempre di più l'intesa e inaspettatamente tra i due scoppierà la passione. Clara rimarrà delusa da Irene, in quanto si intrometterà in questioni personali di Boscolo e questo la farà infuriare. Umberto nutrirà sempre più sospetti nei confronti di Marcello per via della scoperta di un dettaglio particolare. Intanto proprio Barbieri si preparerà a incassare una grande somma di denaro per la vendita di Palazzo Andreani.

Trame Il Paradiso delle signore: Maria bacia Vito, ma lui continua a mentire sul suo passato

Clara deciderà di ritirarsi dalla gara ciclistica. Alfredo, contrario con questa decisione, insisterà affinché non lo faccia. Irene si intrometterà nella questione, chiedendo a Perico di non essere insistente. Quando Clara verrà a sapere quanto fatto dall'amica, non la prenderà bene. Maria consiglierà così a Irene di scusarsi per essersi intromessa.

Ludovica chiederà a Flora di organizzare una festa di fidanzamento a quattro al Circolo. Ravasi ne parlerà con il commendatore, ma lui sarà contrario. Flora rimarrà delusa dalla risposta di Umberto, ma non farà trapelare il suo dispiacere all'amica Ludovica.

Dopo aver perso ogni speranza, Umberto cambierà idea e darà il suo consenso al fidanzamento a quattro.

Maria sarà al settimo cielo dopo aver baciato Vito, ma quest'ultimo continuerà a non raccontarle la verità sul suo passato. Proprio in occasione di una cena a casa delle ragazze, il contabile sarà deciso a svelare la verità sul suo passato.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Marcello propone ad Adelaide un viaggio

Marcello noterà Adelaide in grande difficoltà a causa del fidanzamento di Umberto, così Marcello proporrà ad Adelaide di partire insieme. Alla fine i due inizieranno a meditare qualcosa sulla loro partecipazione alla festa di fidanzamento: Marcello e Adelaide riusciranno a far ingelosire i rispettivi ex alla serata al Circolo.

Inaspettatamente, a fine serata, tra i due scoppierà la passione.

Intanto Vittorio continuerà a voler allontanare Matilde per non soffrire ulteriormente. Tancredi, invece, sarà sempre più impegnato nel tentativo di riconquistare la moglie. Palma riceverà in casa una visita inaspettata: si tratta della nonna di Elvira, che le chiederà di scrivere una lettera misteriosa.

Gemma sarà sempre più vicina a Carlos, ma non sembrerà essere troppo convinta di questa nuova frequentazione.