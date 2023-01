Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily di stampo nostrano ideata da Giannandrea Pecorelli rivelano che Francesco Rizzo (Christian Roberto), dopo aver iniziato la sua avventura professionale al Bar Bottini, comincerà a lavorare anche nella sartoria dell'atelier meneghino. A convincerlo a prendere l'impiego al paradiso delle signore sarà Maria Puglisi (Chiara Russo) la quale, assieme a Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), avranno bisogno di un'assistente in sartoria che rimpiazzi momentaneamente Agnese Amato (Antonella Attili) e la new entry della Caffetteria parrà perfetto in tal senso.

Palma (Valentina Tomada), invece, verrà assunta anch'essa al grande magazzino, ma si occuperà di una rubrica del Paradiso Market. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, Vito Lamantia (Elia Tedesco) potrebbe non gradire che Francesco lavorerà a stretto contatto con Maria.

Francesco potrebbe gestire il Bar Bottini al posto di Marcello

La poliedricità professionale di Francesco è subito balzata agli occhi dei telespettatori dalla sua entrata tra i personaggi dello sceneggiato Rai. Il ragazzo, oltre a calamitare le attenzioni di gran parte delle Veneri, aveva aiutato Clara Boscolo (Elvira Camarrone) e Irene Cipriani (Francesca Del Fa) con un guaio domestico, oltre a impressionare favorevolmente Salvatore Amato nelle sue giornate di prova in Caffetteria.

Dopo essere stato assunto in pianta stabile al Bar Bottini, come anticipato, il giovane Rizzo rispolvererà la vecchia passione del taglio e cucito trasformandola in un vero e proprio lavoro come assistente nella sartoria della boutique.

L'ascesa professionale del figlio di Palma, però, potrebbe non fermarsi ad un doppio lavoro, bensì il ragazzo ambirebbe ad un incarico gestionale.

Sebbene non vi siano anticipazioni in merito, Marcello Barbieri (Pietro Masotti) potrebbe lasciare la gestione del Bar Bottini per dedicarsi a tutto tondo al mondo degli affari, con Francesco che gestirebbe il Bar al suo posto.

Vito potrebbe non gradire che Francesco lavorerà assieme a Maria in sartoria

Da quando è arrivato a Milano, Vito ha sempre dimostrato un certo interesse per Maria che si è facilmente trasformato in un serrato corteggiamento che, negli ultimi episodi, ha anche portato i due ragazzi a scambiarsi un dolce bacio.

Lamantia, però, potrebbe non avere del tutto la strada spianata con la giovane Puglisi, in quanto Francesco potrebbe essere interessato alla sarta tanto quanto il contabile.

A fronte di ciò, Vito potrebbe non gradire che Francesco lavorerà a stretto contatto con Maria, in quanto temerebbe che lo stesso possa far breccia nel cuore della ragazza di Partanna.