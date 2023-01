Gli ultimi retroscena sul cast de L'Isola dei Famosi rivelano che si continua a lavorare per la nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi.

La messa in onda è prevista a partire dal prossimo aprile e intanto emergono i primi nomi di chi potrebbe entrare a far parte del cast di quest'anno.

Sembrerebbe che la padrona di casa dell'Isola abbia messo gli occhi addosso su Can Yaman, anche se per il momento il divo turco preferisce tacere sull'argomento,

Can Yaman arriva all'Isola dei famosi? Il divo turco tace

L'appuntamento con L'Isola dei famosi 2023 torna in onda da aprile nel prime time di Canale 5, ma non mancano le prime indiscrezioni e i retroscena su quello che potrebbe essere il cast.

Occhi puntati in primis su quello di Can Yaman: il divo turco, che ha conquistato gli spettatori Mediaset con la fiction Viola come il mare, sarebbe in lizza per diventare il nuovo inviato in Honduras.

Una notizia che nelle ultime settimane ha reso pazze di gioia le fan dell'attore, le quali adesso sperano vivamente che la trattativa possa concretizzarsi.

Eppure, fino a questo momento, Can ha preferito tacere: l'attore non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a questo retroscena che lo vedrebbe in lizza nel cast dell'Isola dei famosi e per il momento preferisce non sbilanciarsi oltre.

I retroscena sui concorrenti dell'Isola dei famosi 2023

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, emergono nuovi retroscena anche sul cast di concorrenti di questa edizione de L'Isola dei famosi.

Gli ultimi rivelano che la conduttrice vorrebbe avere nel cast l'attrice Eleonora Giorgi, in passato già protagonista al Grande Fratello Vip.

La trattativa, però, potrebbe non andare a buon fine perché sembrerebbe che al momento l'attrice e mamma di Paolo Ciavarro sarebbe già impegnata con nuovi progetti.

Tra i papabili naufraghi spiccano anche il nome di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, protagoniste della quinta edizione del GF Vip.

Le due donne sono state legate da un rapporto speciale di amicizia, salvo poi perdersi di vista una volta terminata l'avventura nella casa di Cinecittà, ma a quanto pare potrebbero ritrovarsi insieme in Honduras.

Armando di U&D in lizza per la nuova Isola dei famosi 2023

Tra i papabili concorrenti di questa Isola dei famosi, in onda su Canale 5 da aprile, potrebbe esserci spazio anche per l'arrivo di due volti ben noti al pubblico di Uomini e donne.

Trattasi di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, entrambi al centro delle dinamiche del trono over e a quanto pare in lizza per entrare e far parte del cast della nuova edizione.