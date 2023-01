C'è grande attesa per la terza stagione de La porta rossa. Nella serata di mercoledì 11 gennaio, andranno in onda i primi due episodi della fiction di Rai 1, con protagonista Lino Guanciale. Le anticipazioni rivelano che Cagliostro tornerà in scena e nella città di Trieste ci sarà un blackout. Leonardo assisterà a un incidente, in cui perderà la vita un suo conoscente, mentre Anna non potrà trasferirsi a Siena, a causa dei problemi avvenuti in città e sentirà la presenza di suo marito, durante le indagini su un caso che dovrà seguire.

La porta rossa, anticipazioni 11/1: Cagliostro assiste a un incidente in cui perde la vita un suo conoscente

Nella terza stagione de La porta rossa, Lino Guanciale continuerà a vestire i panni di Leonardo Cagliostro. Il commissario sarà ancora intrappolato fra la vita e la morte. Nelle nuove puntate, il marito di Anna tornerà in scena, per continuare ad aiutare la sua amica Vanessa e sua moglie. Durante gli episodi, che andranno in onda l'11 gennaio, a Trieste ci sarà un blackout che causerà diversi problemi e l'assenza di corrente, si verificherà durante una manifestazione. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che Cagliostro assisterà a un incidente, nel quale perderà la vita un suo conoscente.

Al momento, non è chiaro di chi si tratti e che legame ci sia fra la vittima e il commissario di polizia.

La porta rossa, episodi 11/1: Anna non può trasferirsi a Siena

Nel frattempo, durante la terza stagione de La porta rossa, verranno trattate anche le vicende di Anna Mayer. La moglie di Leonardo, magistrato di Trieste, starà per diventare giudice e, a causa del nuovo lavoro, dovrà trasferirsi a Siena.

Purtroppo, però, i piani della vedova del commissario Cagliostro, salteranno, a causa di alcuni strani fatti, accaduti durante il blackout. Attualmente, le anticipazioni della fiction di Rai 1 non chiariscono di che tipo di problemi si tratti e come mai cambierà idea.

La porta rossa, puntate 11/1: Anna sente la presenza di Cagliostro

Anna dovrà cercare di fare luce sulla vicenda e sui fatti, accaduti a Trieste, durante il blackout. Le anticipazioni delle puntate de La porta rossa di mercoledì 11 gennaio, rivelano che Mayer, nel nuovo mistero che dovrà risolvere, avvertirà la presenza di Leonardo. Inoltre, la vedova di Cagliostro si convincerà che dietro all'inspiegabile incidente d'auto si nasconda un possibile omicidio. Al momento, non è stato chiarito se Vanessa Rosic sarà presente nei primi episodi della fiction e se farà, ancora una volta, da medium per Leonardo e sua moglie o se la ragazza sarà ancora lontana, dopo essersi trasferita in un'altra località.