Nella serata di domenica 8 gennaio inizierà la seconda stagione de Le indagini di Lolita Lo Bosco. Le anticipazioni tv dell'episodio rivelano importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della fiction di Rai 1. A tal proposito, il vicequestore di Bari e Danilo staranno ancora insieme ma dovranno rinunciare ad una vacanza da sogno in Egitto per via di una tragedia in mare nella quale perderà la vita una coppia di fidanzati. Mentre proseguiranno le indagini sull'omicidio di Petresine sullo sfondo le vicende amorose della Lo Bosco che dovrà decidere se andare a convivere o meno col proprio compagno.

Danilo e Lolita non possono partire: puntata 8/1 de

La storia d'amore fra Danilo e Lolita proseguirà anche nella seconda stagione della fiction di Rai 1. La prima puntata, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nella serata di domenica 8 gennaio, rivela che il giornalista e il vicequestore di Bari hanno in programma di andare in vacanza in Egitto: la fuga romantica dovrà però essere rimandata a causa di un tragico incidente in mare. Due giovani fidanzati muoiono infatti durante un'escursione subacquea, Lolita è dunque costretta a rimanere in città per condurre le indagini.

Lolita rischia la vita: le anticipazioni de Le indagini di Lolita Lo Bosco dell'8/1

Lolita si renderà presto conto che qualcosa non torna nella dinamica dei fatti.

L'iniziale supposizione della disgrazia lascerà così presto spazio all'ipotesi di una macchinazione orchestrata da terzi. Nel guidare le indagini la stessa Lo Bosco finirà in pericolo di vita. Con quali conseguenze non è ancora chiaro.

Il vicequestore non sa se convivere con Danilo: trama 8/1

Nel corso della stessa puntata de Le indagini di Lolita Lo Bosco dell'8 gennaio si assisterà anche ad una svolta nelle indagini sull'omicidio di Petresine.

Le anticipazioni del primo episodio della seconda stagione rivelano che ci saranno nuove piste da seguire, ma non è ancora chiaro se Lolita riuscirà a comprendere chi abbia investito suo padre.

Sullo sfondo, come di consueto, le vicende sentimentali del vice questore di Bari che si troverà ad un bivio dovendosi trovare ad accettare o meno la proposta di Danilo di andare a convivere. Attualmente, non è trapelato nessun indizio su dove possa andare eventualmente a vivere la coppia, se nell'appartamento di Lo Bosco o a casa di lui. Per scoprirlo non resta che seguire la puntata.