Cosa succederà nella prima puntata di Mare Fuori 3? Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione ci sarà in primis l'arrivo in carcere di Rosa Ricci, la cui presenza non passerà affatto inosservata.

A rischiare maggiormente per la presenza della ragazza sarà il giovane Carmine che, fin dai primi episodi di questa terza stagione, si ritroverà in serio pericolo di vita.

Rosa Ricci pronta a vendicarsi: anticipazioni Mare Fuori 3 prima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la prima puntata di Mare Fuori 3 visibile dal 1° febbraio su Rai Play e dal 15 febbraio su Rai 2, rivelano che Rosa Ricci è fatta arrestare con un intento ben preciso: vendicare il fratelli e il padre dall'attacco dei De Salvo.

L'obiettivo numero uno della ragazza è Carmine: Rosa è disposta a tutto pur di vederlo in ginocchio assieme a Donna Wanda, la nemica numero uno della famiglia Ricci.

Spazio alle vicende di Paola, la quale vuole interrompere la sua relazione con Massimo: ora che è tornata la moglie, il comandante deve pensare alla sua famiglia.

Edoardo, invece, dopo aver aggredito con volenza l'amico di Teresa, sta per essere trasferito a Poggioreale.

Carmine rischia la vita: anticipazioni Mare Fuori 3 prima puntata

Grande felicità anche per Filippo e: i due si godranno la loro felicità insieme e, soprattutto, la tanto acclamata libertà.

Le anticipazioni di questa prima puntata della fiction rivelano che tutto procederà nel migliore dei modi anche tra Pino e Kubra, sempre più legati e innamorati l'uno dell'altro.

La situazione per Carmine continuerà a non essere delle migliori: il giovane ragazzo è in assoluto pericolo di vita, dato il desiderio di vendetta da parte di Rosa.

Intanto Edoardo deciderà di spiazzare Carmela con una proposta che si preannuncia decisamente inaspettata.

Filippo e Nad, invece, si renderanno protagonisti di una fuga che metterà in risalto degli aspetti del tutto inediti della personalità del ragazzo.

Tra Gemma e Cardiotrap, invece, ci sarà un tesissimo confronto.

Il cast di Mare Fuori 3 potrebbe essere ospite al Festival di Sanremo 2023

Intanto, in attesa di vedere in onda la prima puntata di questa terza stagione su Rai 2 e Rai Play, durante la conferenza stampa di presentazione della fiction non si è escluso che il cast di giovani attori possa prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all'11 febbraio sulla rete ammiraglia.

I protagonisti della serie tv Rai potrebbero salire sul palco dell'Ariston per cantare dal vivo la sigla e lanciare al cospetto del grande pubblico che segue la kermesse musicale condotta da Amadeus, questa terza stagione.