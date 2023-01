L'appuntamento con Mare Fuori 3 sta per tornare in onda in prima visione assoluta su Rai 2 e, tra i volti di spicco della nuova stagione, spicca Carolina Crescentini nei panni di Paola.

L'attrice in una recente intervista al settimanale Nuovo Tv, ha anticipato quelli che saranno gli argomenti di questa attesissima stagione, aggiungendo poi che quest'anno l'emozione sarà la vera protagonista della serie.

Grande attesa per il ritorno di Mare Fuori 3 in prime time su Rai 2 e Rai Play

Nel dettaglio, l'appuntamento con Mare Fuori 3 tornerà in onda dal 1° febbraio [VIDEO]in poi con la messa in onda in streaming online su Rai Play dei primi sei episodi di questa stagione.

A partire dal 15 febbraio, invece, la serie debutterà in prime time su Rai 2: sei gli appuntamenti previsti, ciascuno dei quali composto da due episodi.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei protagonisti che popolano il carcere minorile di Napoli e, tra i volti confermati di questa terza serie, spicca anche quello di Paola, interpretato dall'attrice Carolina Crescentini.

"Attraverso l'amore scopriranno aspetti inesplorati di se stessi", ha svelato l'attrice anticipando un po' quello che succederà nel corso di questa terza stagione.

'Dico solo che ho pianto tanto', il retroscena dell'attrice di Paola

"Qualcuno si perderà a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro invece vivrà questo sentimento come un faro nella notte e si farà guidare dalla sua luce", ha dichiarato ancora l'interprete di Paola in Mare Fuori 3.

"Lei vive una storia d'amore complicata con Massimo, se considerano il suo carattere non facile e la sua profonda etica, mentre il comandante della polizia penitenziaria si troverà a dover decidere se ferire la donna che ama o la moglie e il figlio che sono tornati da lui", ha dichiarato ancora Carolina Crescentini.

"Dico solo che ho pianto tanto: non solo per quello che riguarda il mio personaggio, ma per tutte le storie che si intrecciano", ha aggiunto ancora la protagonista di Mare Fuori 3 confermando che le emozioni saranno le vere protagoniste di questa terza stagione.

Paola potrebbe uscire di scena dal cast di Mare Fuori 3

Tuttavia, questa terza stagione potrebbe segnare anche l'uscita di scena di Paola dal cast della fiction. Un'indiscrezione che circola sul web da un po' di tempo anche se, per il momento, Carolina Crescentini ha preferito non sbilanciarsi e non fornire ulteriori dettagli su questa possibile uscita di scena.

"Non anticipo niente. Non posso dire nulla", ha dichiarato l'attrice che per il momento non ha voluto esprimersi più di tanto sul futuro del suo personaggio in Mare Fuori 3.