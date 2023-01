Matteo Diamante è conosciuto per aver partecipato all'Isola dei famosi ed Ex on the beach, trasmissione a cui ha preso parte anche l'ex fidanzata Nikita Pelizon, ora concorrente del GF Vip 7. Intervistato da FanPage, il giovane modello ha parlato dell'ex compagna, spiegando il motivo per cui parla con un accento straniero nella casa, nonostante le sue origini italiane. Diamante ha inoltre espresso la sua opinione negativa su Luca Onestini, accusandolo di essersi approfittato dell'interesse di Pelizon per una presunta strategia per far parlare di sé nel reality show.

L'influencer ha infine dato un consiglio all'amico George Ciupilan sul suo percorso nella casa.

Le parole dell'ex Matteo su Nikita Pelizon e Luca Onestini

"Ha lavorato con persone straniere" ha esordito così Matteo Diamante, spiegando la ragione per cui Nikita Pelizon ha una cadenza britannica al GF Vip 7. "Dava fastidio anche a me" ha poi aggiunto il modello e influencer genovese. "È un personaggio" ha inoltre spiegato Diamante sempre sul particolare modo di parlare dell'ex fidanzata triestina. L'ex naufrago dell'Isola dei famosi ha infine criticato l'atteggiamento di Luca Onestini verso Pelizon nella casa così: "È uno stratega abile nei reality e si è approfittato della situazione".

Diamante parla di George Ciupilan al GF Vip 7

"Sta affrontando questo percorso troppo chiuso in se stesso" ha dichiarato Matteo Diamante, esprimendo la sua opinione su George Ciupilan al Grande Fratello Vip 7. "Se qualcuno non ti piace, mandalo a quel paese " ha poi aggiunto l'influencer classe 1989, dando un consiglio all'amico all'interno della casa più spiata d'Italia.

"Ha un gran rispetto per le persone più grandi" ha infine chiosato Diamante nutrendo una forte stima per il gieffino classe 2002.

Chi è Matteo Diamante, studi e la sua carriera social e in tv

Nato il 19 aprile 1989 a Genova, Matteo Diamante si è iscritto all'Università degli studi di Genova dopo il diploma all'Istituto San Giorgio della sua città.

Da lì però capì che la sua strada professionale sono i social ed è diventato un affermato influencer con più di 170 mila followers su Tik Tok e più di 358 mila seguaci su Instagram e più di 58 mila fan su You Tube. Ha inoltre lavorato come speaker per Radio Venezia, poi come vocalist in discoteca e infine si è lanciato nell'ambito dell'organizzazione di eventi. Nel 2017 ha debuttato sul piccolo schermo partecipando prima come corteggiatore di Sabrina Ghio a Uomini e Donne, nel 2020 a Ex On The Beach e nel 2021 come pupo ne La Pupa e il Secchione Show, edizione condotta con Barbara D'Urso e infine è sbarcato in Honduras all'Isola dei famosi.