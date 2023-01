Orietta Berti ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui ha parlato dei suoi prossimi progetti di lavoro. Da tempo circolano dei Gossip in merito ad un eventuale addio dell'artista al Grande Fratello Vip 7. A quanto pare non si tratta di una ffake news: la 79enne di Cavriago ha confidato che il prossimo anno tornerà da Fabio Fazio, visto che per anni è stata seduta al tavolo di Che Tempo che Fa.

Le parole su Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha voluto fortemente Orietta Berti nel ruolo di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 7.

A settembre, i rumor parlavano di un contratto in esclusiva per l'artista per i prossimi due anni. A quanto pare Berti non è riuscita ad entrare a pieno nel ruolo di commentatrice di un reality show. Sul suo futuro la 79enne in un'intervista ha affermato: "Sono stata con Fabio tanti anni, tornerò da lui". Nel frattempo, la cantante tornerà in Rai per promuovere il suo cofanetto: a tal proposito, ha spiegato che in questo Mediaset le ha dato molta libertà. Nonostante l'addio al Reality Show di Canale 5, Berti ha speso parole al miele per Alfonso Signorini: "Mi trovo bene, è buono, religioso, andiamo d'accordo". La diretta interessata ha riferito che dietro le quinte del programma si respira un'atmosfera di festa.

Il rapporto con Sonia Bruganelli anche è ottimo: "Siamo amiche, ridiamo".

Durante la messa in onda del Festival di Sanremo, Orietta Berti non potrà andare al teatro Ariston poiché l'azienda di Cologno Monzese ha deciso di non interrompere la programmazione. Orietta ha confidato che il lunedì e il giovedì sarà nello studio per commentare le dinamiche del Grande Fratello Vip, ma le altre serate seguirà la kermesse canora.

Su Amadeus, Berti crede che abbia fatto un ottimo lavoro: "Accontenta tutti e fa bene".

Berti vorrebbe lavorare con Rovazzi

Nell'intervista Orietta Berti ha confidato che vorrebbe lavorare con Fabio Rovazzi.

La cantante ha rivelato che nutre una grandissima stima per il collega, tanto da trovarlo un ragazzo modernissimo, gentile, educato con dei modi di fare d'altri tempi: "Rispetta tutti".

La 79enne è consapevole che Rovazzi ha molti impegni, ma è sicura che prima o poi i due riusciranno a fare un duetto insieme.

Cosa pensa di Iva Zanicchi?

Prima di concludere il giornalista ha chiesto a Berti cosa pensa del percorso di Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle.

La diretta interessata ha rivelato di aver trovato la collega molto simpatica, anche grazie alle barzellette raccontate. In merito all'esperienza nel dance show di Milly Carlucci, Orietta Berti ha spiegato che non parteciperebbe mai più a causa dello stress fisico: "Avevo i sandali con le striscioline di pelli, i piedi mi sanguinavano. Giravo in pantofole".