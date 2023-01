Il 10 gennaio 2023, è uscito in tutte le librerie il libro autobiografico del Principe Harry. In attesa che la biografia uscisse, il 38enne ha rilasciato anche alcune interviste in cui ha attaccato duramente Camilla Parker (seconda moglie di Re Carlo III). Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, Re Carlo sarebbe furioso per le dichiarazioni del figlio sulla sua consorte.

Gli attacchi del Duca di Sussex

Senza giri di parole Harry ha definito Camilla Parker un'arrivista disposta a tutto: per farsi amica la stampa inglese, avrebbe rilasciato dichiarazioni ai tabloid su una lite avvenuta tra Kate Middleton e Meghan Markle prima delle nozze di quest'ultima con il Principe Harry.

Inoltre il nobile ha insinuato che Camilla abbia fatto di tutto per far finire il matrimonio tra Carlo e Diana. A tal proposito Harry ha affermato: "L'altra donna di mio padre è cattiva e pericolosa".

La reazione di Re Carlo III

Dopo le dichiarazioni del Principe Harry rilasciate in tv su Camilla, un insider ha fornito un retroscena su quanto sta accadendo a Windsor.

Scendendo nel dettaglio, sembrerebbe che Re Carlo III sarebbe furioso con il figlio soprattutto per quanto detto sulla moglie: "Per lui Camilla era la linea rossa da non varcare". A quanto pare il Duca di Sussex sapeva benissimo che non avrebbe dovuto toccare determinati argomenti, ma se ne sarebbe fregato. Dunque, l'insider ha aggiunto: "Ora Carlo potrebbe staccare la spina.

Harry non doveva offenderla in quel modo".

Stando alla versione di chi ha parlato con i tabloid inglesi, Re Carlo III sarebbe pronto ad interrompere ogni tipo di riconciliazione con il figlio.

Il retroscena sul litigio tra Harry e suo padre Carlo

Nel frattempo nel libro "Spare" il Principe Harry ha rivelato un retroscena legato ad un litigio avuto con suo padre Carlo.

Quest'ultimo poco dopo la morte della Regina Elisabetta chiamò il figlio Harry per metterlo al corrente: "Mi disse che ero il benvenuto a Balmoral, ma non voleva lei (Meghan)". Dopo avere ascoltato delle cose infondate sulla moglie, il Principe Harry perse la pazienza e mise in guardia suo padre: "Non parlare mai più di mia moglie in quel modo".

Stando a quanto scritto nella biografia del 38enne, una volta giunto a Balmoral suo padre Carlo chiese scusa per le affermazione fatte al telefono.

Come sta andando il libro?

Stando a quanto si apprende "Spare" sta andando molto bene nelle librerie: in una sola giornata sono state vendute 400mila copie.

All'interno del libro sono presenti numerosi retroscena sulla Famiglia Reale: il Principe Harry non si è tirato indietro dal lanciare frecciatine e accuse al fratello William, alla cognata Kate Middleton. Nel mirino è finita anche Camilla Parker e suo padre Carlo.

Infine non mancano aneddoti sul rapporto speciale che il Duca di Sussex aveva con la nonna Elisabetta.