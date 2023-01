Le anticipazioni di Tempesta d’amore, riguardanti le puntate in programma da lunedì 6 a venerdì 10 febbraio 2023 su Rete 4, annunciano un ritorno di fiamma, nuove vendette e colpi di scena. Ariane Mayer Kalenberg scoprirà cos'ha fatto Christoph Saalfeld a Karl, mentre Josie Klee andrà su tutte le furie quando scoprirà che Constanze von Thalheim ha rubato la sua idea per un progetto a cui stanno lavorando Paul e Christoph Saalfeld. Vanessa si rimetterà con Max, ma non sarà ancora pronta a fidarsi di lui. Il Furstenhof riaccoglierà Cornelius von Thalheim e Selina spererà di rimettersi con lui, ma presto farà una scoperta che le spezzerà il cuore.

Anticipazioni italiane di Tempesta d'amore: Constanze ruba l'idea di Josie

Vanessa e Max decideranno di dare un’altra opportunità alla loro relazione d’amore. Le condizioni fisiche di Gerry si stabilizzeranno e il ragazzo firmerà le dimissioni ospedaliere. Ariane farà una terribile scoperta: è stato proprio Christoph ha mettere le gocce di sonnifero nel bicchiere di Karl. La dark lady della soap bavarese, però, dovrà procurarsi le prove per smascherare il suo peggior nemico. Paul spremerà la sua mente per trovare un nome e una strategia adatti per promuovere la nuova catena di hotel di Christoph. Josie vorrebbe aiutarlo a tutti i costi, ma i compiti noiosi che le verranno assegnati da Costanze non le permetteranno di dare un valido contribuito al nascente progetto.

La signora Ariane Mayer Kalenberg, nel frattempo, troverà le prove per inchiodare Christoph.

A Josie verrà in mente un'idea su come connettere al Furstenhof i nuovi hotel spagnoli acquistati dal signor Saalfeld, ma Constanze la batterà sul tempo. Constanze proporrà l'idea rubata a Josie spacciandola per sua. L’idea di fare un torneo internazionale di golf sarà molto apprezzata dai diretti interessati e la signorina Klee, dopo aver appreso ciò che ha fatto Costanze, ci resterà malissimo e non saprà come fare per farla pagare alla collega.

Gerry tenta di far ragionare Shirin

Nel corso delle nuove puntate di Tempesta d’amore ci sarà il ritorno di Cornelius. Si scoprirà così che il padre di Maja è tornato al Furstenhof per la presentazione del suo nuovo romanzo. La signorina Klee sarà ancora arrabbiata per ciò che le ha fatto Constanze, ma quando quest’ultima minaccerà di farle perdere il lavoro, Josie andrà nel panico.

Gerry cercherà di far aprire gli occhi a Shirin in merito alla sua relazione con Henning. Secondo il ragazzo, per capire se Henning è davvero interessato a Shirin, dovrebbe interessarsi alle sue passioni, invece di costringerla a leggere solo i classici.

Tempesta d'amore, trame puntate dal 6 al 10 febbraio: Vanessa non si fida di Max

Nelle puntate della diciottesima stagione di Tempesta d’amore in programma la prossima settimana, Selina incontrerà Cornelius. La donna spererà d’intraprendere una relazione d’amore con lui, ma ben presto scoprirà che il padre di Maya è fidanzato con un’affascinante editrice. Josie, intanto, deciderà di non dire a Paul che Constanze le ha rubato l’idea del torneo internazionale di golf, perché temerà che lui finisca per credere alla sua rivale in amore.

La signorina von Thalheim affiderà a Josie una montagna di lavoro, ma quest’ultima riceverà l’aiuto di una persona inaspettata. Anche se è felice di aver ripreso la sua storia con Max, Vanessa avrà ancora difficoltà a fidarsi ciecamente di lui. La nipote di Alfons fraintenderà un appuntamento di Max con una cliente. Il concierge tenterà in tutti i modi di aiutare Vanessa a tenere sotto controllo la gelosia. Grazie al prezioso aiuto di Max, Michael deciderà di tornare in forma dicendo basta ad alcolici e ai dolciumi.