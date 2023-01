Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, relativamente agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 15 al 21 gennaio 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sulla denuncia di Robert contro il padre ed Erik, sull'aggressione ad Ariane, sul licenziamento di Costanze, sull'appuntamento fra Shirin ed Henning e sull'esame di Alfons.

Ariane sospetta di Erik

Ariane riceverà una misteriosa telefonata di minacce che sembrerà provenire dal suo ex marito, Karl, deceduto da tempo.

Convinta che a camuffare la voce del suo ex marito sia stato Erik, Kalenberg deciderà di affrontarlo, intimandogli minacciosamente di interrompere gli attacchi contro di lei. Saputo della telefonata, Robert preferirà recarsi direttamente in polizia per denunciare Vogt e Werner. Quest'ultimo ne rimarrà sconvolto. Nonostante ciò, Saalfeld senior continuerà a tramare insieme a Erik nella speranza che Ariane crolli psicologicamente e vada a consegnarsi alla polizia.

Nel frattempo, la giovane Kalenberg andrà a fare una passeggiata nei boschi senza rendersi conto di essere seguita da un uomo incappucciato. Poco dopo, la donna verrà aggredita alle spalle e drogata, per poi svegliarsi in riva al lago vicino a una borsa molto simile a quella usata per uccidere Karl.

Terrorizzata dall'accaduto, Ariane rientrerà in hotel e accuserà Werner ed Erik dell'aggressione, ma Robert fornirà loro un alibi.

Shirin trascorre la notte con Henning

Costanze si rifiuterà di portare la valigia con i soldi sporchi in Svizzera, tradendo il suo accordo con Heilmeier. Quest'ultimo non la prenderà affatto bene e la licenzierà in tronco, facendo anche in modo che nessun altro la assuma.

Disperata, la giovane scoprirà che Christoph è alla ricerca di una consulenza legale per un nuovo progetto e deciderà di proporsi.

Intanto Shirin scoprirà che il suo oroscopo è molto favorevole in amore. Per questo motivo accetterà un invito da parte di Henning. Nel corso della serata il giovane le confesserà di non volere una storia seria con lei.

Nonostante ciò, la giovane deciderà di trascorrere la notte con lui.

Troppo preoccupato per Vanessa, Alfons si dimenticherà di studiare per l'esame di ammissione al corso di golf. Il giorno prima del test, l'uomo chiederà aiuto a Gerry, ma la sua idea alla fine non si rivelerà fortunata.