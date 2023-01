Le anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d’amore sono ricche di sorprese. Nelle puntate che andranno in onda dal 16 al 20 gennaio su Rete 4, Maximilian cercherà di riavvicinarsi a Vanessa, ma la donna gli farà una importante confessione. Nel frattempo Erik e Josie trascorreranno una piacevole serata insieme, mentre Ariane scoprirà una cosa interessante riguardo Karl e organizzerà un appuntamento con lui.

Tempesta d’amore, puntate 16-20 gennaio: Max deluso da Vanessa

Nelle puntate di Tempesta d’amore, trasmesse dal 16 al 20 gennaio, Max Richter, detto anche Maximilian (Stefan Hartmann) penserà di fare un passo verso Vanessa (Jeannine Gaspár), ma poco dopo la donna gli confesserà di essere andata a letto con il suo allenatore.

Sarà così che Richter si convincerà che Vanessa, in realtà, sia innamorata dell’uomo.

Ariane, intanto, sentirà uscire la voce di Karl da due altoparlanti piazzati vicino al lago e penserà subito che ci sia lo zampino di Christoph.

Successivamente Kalenberg riceverà una strana telefonata da Karl, ma deciderà di non raccontare nulla a Robert. Poi la donna si presenterà all’appuntamento preso con Karl, ma porterà con sé una pistola.

Ariane va armata all'appuntamento con Karl

Ariane si recherà all’appuntamento con Karl e sarà armata. Kalenberg riceverà una strana proposta: l’uomo, infatti, le chiederà se vuole ucciderlo, come ha già fatto in precedenza con sua madre. Sarà così che Ariane si convincerà che Karl è davvero chi dice di essere: la donna dirà di essersi pentita di ciò che ha fatto a Karl.

Quest’ultimo registrerà la confessione di Ariane, per poi ricattarla, se lei non venderà tutte le quote dell’hotel, allora lui la denuncerà alla polizia. Kalenberg non prenderà affatto bene le intimidazioni di Karl e scoprirà che in mezzo alla storia c’è lo zampino di Christoph, come già sospettava da tempo.

Maximilian, invece, non riuscirà a dimenticare la confessione di Vanessa, così deciderà di affrontare Robin, l'istruttore di scherma della donna.

Maximilian affronta Robin

Maximilian affronterà Robin a muso duro, ma scoprirà che tra lui e Vanessa non c'è mai stato nulla: l'uomo si renderà conto che la giovane Sonnbichler ha mentito soltanto per farlo ingelosire. Sarà così che Maximilian si renderà conto di aver sbagliato a confrontarsi con l'istruttore di Vanessa e temerà di aver perso la sua amata per sempre.

Ariane, intanto, dopo esser stata ricattata da Christoph, sarà costretta a vendere le quote del suo nemico: la donna eviterà di dire a Robert la verità e proverà a dissuadere l'ex marito.

Infine, Erik dirà a Constanze e poi ad André che Josie è sua figlia, quindi chiederà di concedere alla ragazza un'altra opportunità in cucina.