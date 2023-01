Le anticipazioni giornaliere della soap opera Terra amara, relative all'episodio in onda giovedì 5 gennaio 2023, annunciano che Zuleyha scoprirà che è stato proprio Demir a far manomettere i freni dell'auto di Yilmaz.

Sconvolta, la donna scapperà con il piccolo Adnan, rifugiandosi alla villa di Yilmaz. Proprio quando arriverà scoprirà che l'ex meccanico si sarà ufficialmente fidanzato con Mujgan.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz e Mujgan si fidanzano ufficialmente

Nell'appuntamento di giovedì 5 gennaio ci sarà il fidanzamento ufficiale di Yilmaz con Mujigan.

La dottoressa dovrà fare i conti con la madre Devil, la quale non vorrà che la figlia sposi un ex galeotto. Mujgan però, sarà sempre più innamorata di Yilmaz e sarà decisa a unirsi in matrimonio con lui.

Dalle anticipazioni, si viene inoltre a sapere che la signora Devil lascerà presto la casa di Mujgan, contrariata dal suo rapporto con Yilmaz. Quest'ultimo, chiederà quindi alla dottoressa di sposarlo e visto che la donna accetterà, decideranno di organizzare una festa di fidanzamento.

Zuleyha in seguito, scoprirà con orrore, che sarà stato Demir a far manomettere i freni dell'auto di Yilmaz, provocando l'incidente in cui hanno rischiato la vita lei e Mujgan.

Sconvolta, Zuleyha quindi deciderà di scappare da casa, portando con sé il piccolo Adnan

Zuleyha scappa e si rifugia a casa di Akkaya: trama del 5 gennaio

Zuleyha a questo punto si dirigerà alla villa di Fekeli e Yilmaz. La donna sarà decisa a raccontare all'ex meccanico tutto ciò che ha scoperto. Quando arriverà a destinazione sarà appena terminata la festa di fidanzamento tra Yilmaz e Mujgan.

La moglie di Demir rimarrà sconvolta dalla notizia e non farà in tempo a raccontare al suo ex tutta la verità, visto che arriverà Demir.

Yaman sarà furioso e deciso come non mai a riprendersi la moglie e il figlio. Zuleyha quindi, temendo che il marito possa sparare a Yilmaz, deciderà di consegnarsi a Demir.

Nel frattempo Akkaya, nonostante sia all'oscuro del motivo per il quale Zuleyha è andata da lui, cercherà di convincerla a non tornare da Yaman.

La situazione sarà davvero tesissima e succederà qualcosa di drammatico, infatti Demir - ormai accecato dalla rabbia - farà fuoco.

Nel giorno dell'Epifania, venerdì 6 gennaio, la soap tv turca non verrà trasmessa, quindi la puntata successiva verrà trasmessa su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 7 gennaio.