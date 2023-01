L'appuntamento con Terra Amara è confermato dal 6 al 10 febbraio 2023 con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Zuleyha avrà modo di riprendersi e, per prima cosa, chiederà a suo marito di riabbracciare suo figlio Adnan.

Occhi puntati anche su Hunkar che, in questi nuovi episodi della soap opera, dovrà fare i conti con la notizia della morte di Ercument.

Zuleyha ritrova suo figlio: anticipazioni Terra amara 6-10 febbraio 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara fino al 10 febbraio 2023, rivelano che Zuleyha inizierà a stare meglio e non perderà occasione per fare pressioni su Demir affinché le permetta di rivedere di nuovo suo figlio.

A quel punto, per far sì che sua moglie possa riprendersi al più presto, Demir deciderà di riportare il piccolo Adnan a casa e le chiederà di perdonarlo per tutte le cattive azioni che ha messo in atto nei suoi confronti.

Intanto i gendarmi comunicano alla famiglia Yaman il ritrovamento del corpo senza vita di Ercument.

Un vero e proprio choc per tutti, in particolar modo per Hunkar, la quale si lascerà andare al dolore in presenza del comandante e, in seguito, la famiglia parte per Istanbul per i funerali insieme a Gulten.

Yilmaz ritrova la lettera di Zuleyha, ma la butta via: anticipazioni Terra amara al 10 febbraio

Hunkar continuerà ad essere preoccupata, nonostante Demir abbia accettato di fare pace con Yilmaz e mettere da parte i dissapori che ci sono stati in questo ultimo periodo.

Seher, invece, rivela a Hunkar di essere incinta di Demir: quest'ultimo, però, resterà spiazzato e confesserà alla mamma di non poter avere figli, cosa che la donna aveva sempre saputo ma preferì non dire mai a suo figlio.

E così, alla fine, die scopriranno che Seher sta ingannando tutti, dato che quel bambino che porta in grembo in realtà è figlio di Gaffur.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara previste nel corso della settimana 6-10 febbraio 2023, rivelano che Fekeli vorrebbe organizzare una festa sontuosa, mentre Yilmaz e Mujgan la preferirebbero più semplice.

Saniye smaschera Seher: anticipazioni Terra amara 6-10 febbraio

Nazire porta a Yilmaz una lettera ritrovata in casa che però risulta essere illeggibile a causa di un piccolo incidente avvenuto poco prima che la consegnasse al diretto interessato.

Le anticipazioni di Terra amara fino al 10 febbraio rivelano che quella lettera è la fatidica missiva che aveva scritto Zuleyha. Tuttavia, risultando illeggibile, Yilmaz la butterà via senza neppure sapere chi sia il mittente.

Intanto, alla tenuta, scoppierà il finimondo nel momento in cui Saniye verrà a sapere che Gaffur l'ha tradito con Seher e, come se non bastasse, è rimasta pure incinta.