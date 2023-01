La serie televisiva turca drammatica Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) continua a essere ricca di tanti colpi di scena. Nelle puntate future in programmazione su Canale 5 si assisterà a un colpo di scena. Demir Yaman (Murat Ünalmış) metterà il salvo il suo eterno rivale Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş): quest’ultimo avrà un incidente stradale, e il suo destino sarà in bilico tra la vita e la morte.

Trame turche, Terra amara: Yilmaz lascia Mujgan, il piccolo Kerem Ali finisce in ospedale d’urgenza

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nei nuovi episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset raccontano che Zuleyha (Hilal Altınbilek) e Yilmaz, dopo parecchi ricatti e sofferenze, saranno liberi di viversi la loro storia d’amore alla luce del sole.

Demir sarà disposto a concederle il divorzio, mentre Akkaya si lascerà alle spalle il matrimonio con la dottoressa Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova).

Zuleyha lascerà Villa Yaman, ma su richiesta di Demir dovrà lasciargli la figlia Leyla: potrà portare con sé solo il figlio Adnan., Mentre il suo ex fidanzato lascerà a Müjgan il figlio Kerem Ali, lasciando per sempre il ranch del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). A questo punto Yilmaz mostrerà alla sua dolce metà la casa in cui andranno a vivere. Successivamente il piccolo Kerem Ali finirà in ospedale d’urgenza, a causa di un incidente domestico. Quando verrà messo al corrente dell’accaduto, parecchio preoccupato, Yilmaz si recherà di corsa nella struttura sanitaria per accertarsi sulle condizioni di salute del bambino.

Demir e Zuleyha in procinto di divorziare, Akkaya deve essere operato d’urgenza

Purtroppo Akkaya durante il tragitto avrà un incidente stradale sotto lo sguardo di Zuleyha e Demir, che assisteranno al terribile episodio mentre saranno diretti al tribunale per ufficializzare in maniera definitiva la fine della loro unione coniugale.

Altun non potrà che essere preoccupata per il suo amato, che a sorpresa verrà messo in salvo dal suo rivale Yaman. Quest’ultimo tirerà Akkaya fuori dall’auto completamente distrutta, servendosi ovviamente della complicità della consorte. Demir continuerà a stupire con il suo insolito atteggiamento, visto che farà compagnia a Zuleyha in ospedale a seguito del ricovero di Yilmaz. Quest’ultimo verrà operato d’urgenza, mentre Yaman nasconderà alla moglie di temere che il suo ex possa non farcela.