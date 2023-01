Cosa succederà nel corso delle nuove puntate di Terra Amara trasmesse a febbraio 2023 su Canale 5? Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati in primis alla coppia Zuleyha-Demir.

La donna, infatti, farà una scoperta clamorosa che finirà per mettere in crisi suo marito, tanto da spingerlo a dubitare nuovamente della sua fedeltà.

Spazio anche alle vicende di Yilmaz che, nel corso di questi nuovi appuntamenti con la soap opera turca, convolerà a nozze con la dottoressa Mujgan.

Zuleyha scopre di essere incinta: anticipazioni Terra Amara febbraio 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara trasmesse durante il mese di febbraio in tv, rivelano che Zuleyha dopo un malore farà degli accertamenti medici e scoprirà di essere incinta [VIDEO].

La donna rivelerà subito la notizia a Demir che, tuttavia, non farà affatto i salti di gioia. L'uomo, infatti, dubiterà subito sulla fedeltà della donna che ha al suo fianco, ipotizzando che questo bambino che porta in grembo sia frutto dell'ennesimo tradimento con Yilmaz.

Il motivo di queste illazioni? Demir sa di non poter avere figli e, tale annuncio da parte della donna, lo metterà in profonda crisi al punto da fargli perdere le staffe.

Demir perde le staffe con Zuleyha: anticipazioni Terra Amara febbraio

Le anticipazioni di Terra Amara del prossimo febbraio rivelano che, a quel punto, l'uomo deciderà di sfogarsi con sua mamma.

Hunkar, però, ammetterà di credere nella buonafede di Zuleyha, motivo per il quale Demir vorrà sottoporsi nuovamente a degli accertamenti medici per capire se è cambiato qualcosa nel corso degli anni.

E, alla fine, scoprirà di non essere sterile: una notizia che lo renderà felicissimo, tanto da chiedere perdono a sua moglie per aver dubitato sul suo conto.

Intanto, però, Zuleyha non sarà affatto felice di questa gravidanza del tutto inaspettata e si metterà all'opera per poter recarsi in una clinica e abortire.

Yilmaz si sposa, ma è infelice: anticipazioni Terra Amara febbraio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Terra Amara di febbraio rivelano che arriverà anche il momento delle attese nozze tra Yilmaz e Mujgan.

I due si uniranno in matrimonio e celebreranno il loro amore con una grande festa dove, però, a colpire sarà la tristezza dello sposo.

Yilmaz, infatti, per tutta la durata della cerimonia non farà altro che immaginare Zuleyha al suo fianco, vestita in abito a sposa.

E, come se non bastasse, scoprirà anche tutta la verità su Zuleyha, entrando in possesso della fatidica lettera in cui la donna confessava di aver accettato di sposare Demir solo per salvargli la vita.