Nuovo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Terra amara, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda mercoledì 11 gennaio 2023 su Canale 5.

Sarà una puntata ricca di colpi di scena, con Zuleyha che tenterà di togliersi la vita. La donna verrà salvata appena in tempo da Hunkar, la quale ascolterà il consiglio del medico e deciderà di far rinchiudere la nuora in un ospedale psichiatrico.

Nel frattempo, Yilmaz cercherà di raggiungere Mujgan per chiarirsi con lei, mentre è in procinto di partire per l'America.

Zuleyha tenta di togliersi la vita: Hunkar la salva in extremis

Terra Amara va in onda anche nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio con un nuovo episodio. Tutto riprenderà dal momento in cui Zuleyha sarà nella più cupa disperazione, visto che Demir e Hunkar le avranno tolto per l'ennesima volta il piccolo Adnan. La donna scriverà una lettera a Yilmaz raccontandogli la verità sulla paternità del bambino. Poi si armerà di una lametta e tenterà di togliersi la vita.

Sarà Hunkar a questo punto, a trovare la nuora in fin di vita.

Hunkar terrorizzata all'idea di rinchiudere Zuleyha in manicomio: spoiler Terra amara

Hunkar chiamerà di corsa il dottor Tunca, il quale riuscirà a salvare la vita a Zuleyha.

Il medico dirà poi ad Hunkar, che la cosa migliore per Zuleyha sarebbe quella di farla ricoverare in un ospedale psichiatrico.

Ovviamente Hunkar non saprà cosa fare e sarà terrorizzata all'idea di far richiudere la nuora. Alla fine però si farà convincere dal medico e quindi, con a Gaffur e Saniye, organizzerà tutto per il trasferimento di Zuleyha in manicomio.

Terra amara: Yilmaz alla ricerca di Mujgan nella puntata dell'11 gennaio

Scorrendo le anticipazioni riguardanti il nuovo episodio di Terra amara, si viene a sapere che Yilmaz vorrebbe raggiungere Mujgan per chiarire. La donna, con l'aiuto della madre, si starà organizzando per partire alla volta dell'America, in modo da lasciarsi alle spalle tutto quanto.

Infatti la dottoressa ha deciso di lasciare Adana e Yilamz, dopo essersi resa conto che l'uomo è ancora innamorato di Zuleyha.

Anche Fekeli, parlando con il figlioccio, cercherà di farlo ragionare sui suoi sentimenti, ma Yilmaz sarà più che mai deciso a ritrovare Mujgan e a non lasciarla fuggire.

Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, si apprende che Akkaya riuscirà nel suo intento: Mujgan infatti non lascerà il paese e tornerà ad Adana insieme a Yilmaz. Anche per Zuleyha ci saranno buone notizie, visto che Demir andrà di persona all'ospedale psichiatrico per riportarla a casa.