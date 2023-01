La nonnina Azize potrebbe andare incontro a guai molto grossi nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Nonostante la demenza senile di cui soffre, potrebbe far venire a galla la vera identità di Mehmet Kara, ovvero che in realtà si chiama Hakan Gümüşoğlu. Per questo motivo Abdülkadir progetterà di ucciderla.

Nella vita della famiglia Yaman arriva Mehmet/Hakan

La figura di Hakan sarà molto ambigua nelle prossime puntate di Terra amara. Vorrà punire la morte del fratello Erkan, ma soprattutto vorrà portare avanti la vendetta contro la famiglia Yaman.

Visto che del capo famiglia non si hanno più notizie, in quanto Demir è sparito dopo l'assalto a Villa Yaman, Hakan punterà l'obiettivo contro Züleyha: crederà che la giovane possa sapere dove si trovi il marito.

Per procedere con il suo piano, però, assumerà una seconda identità: si farà chiamare Mehmet Kara e si presenterà a lei come colui che ha comprato una parte delle quote della società Yaman.

I ricordi della nonnina Azize

Hakan arriverà a Villa Yaman per dire a Züleyha che vuole che sia lei a firmare la gestione dell'azienda per suo conto, visto che lui non potrà essere sempre presente a Çukurova. All'incontro sarà presente anche la nonnina Azize.

Fisserà Hakan attentamente e all'improvviso si ricorderà di conoscerlo.

Sarà sicura di averlo già visto, ma non si ricorderà il nome, però avrà ben chiara una cosa: Hakan una sera ha cenato insieme a Demir. Gli altri, però, non daranno terranno conto delle sue parole, visto che la nonnina soffre di demenza senile.

Il progetto di Abdülkadir

Il fatto che nonnina possa ricordarsi la reale identità di Hakan potrebbe rivelarsi un problema per il piano di vendetta ordito dallo stesso insieme ad Abdülkadir, così quest'ultimo progetterà di porre fine alla vita di Azize: la donna rappresenta una grave minaccia.

Per prendere la donna invierà a Villa Yaman un'ambulanza. La nonnina, però, non sarà presente, quindi il primo tentativo non avrà successo.

I pettegolezzi su Zuleyha e Fikret

Intanto la scomparsa di Demir porterà Züleyha a trascorrere molto tempo con Fikret: lui si sentirà in dovere di proteggere sia lei che i bambini, visto che Demir è il suo fratellastro.

Il giovane, però, sarà molto oppressivo nei confronti di Züleyha, così lei gli chiederà di concederle più spazio. Fikret, però, sarà molto preoccupato per l'improvvisa apparizione del socio Mehmet/Hakan.

Il rapporto tra Zûleyha e Fikret non passerà inosservato tra gli abitanti di Çukurova. In tanti spettegoleranno, soprattutto Füsum, che racconterà a Sermin e Betül che se Demir non dovesse tornare, probabilmente i due potrebbero finire per sposarsi. Questi pettegolezzi non piaceranno alle due donne, soprattutto a Betül, che accuserà Füsum di infrangere l'onore di Züleyha.