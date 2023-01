Demir non vivrà un attimo di pace nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Scoprirà qualcosa di sconvolgente: Sevda, la persona della quale si fida di più in assoluto e che per lui è come una madre, in realtà è la mamma della sua acerrima nemica, Ümit. Demir avrà una brutta opinione della donna, addirittura arriverà a pensare che sia coinvolta nel piano vendicativo ordito da Fikret e Ümit. Riuscirà Sevda a farsi perdonare da Demir?

Tutti scoprono che Demir ha avuto una tresca con Ümit

Demir attraverserà un brutto periodo nei prossimi episodi di Terra amara, soprattutto quando la sua tresca clandestina con Ümit verrà alla luce.

Successivamente si scoprirà che Ümit aspetta un figlio da Demir. Lui inizialmente vorrebbe che lei abortisse, ma la giovane si rifiuterà. Allora la farà rapire, la porterà in una clinica per costringerla a porre fine alla gravidanza, ma la ragazza scapperà dopo l'intervento della polizia

Grazie a Sevda, la giovane si rifugerà da Fekeli e gli chiederà di ospitarla per qualche giorno. La tranquillità durerà ben poco a causa di Betül, che per tutta Çukurova diffonderà delle foto di Demir insieme ad Ümit. Fekeli accuserà Ümit della cosa e, scoperta la storia clandestina avuta con Demir, la caccerà via dal suo ranch.

La scoperta di Demir

Tutto questo avverrà mentre Demir continuerà a cercare Ümit di lungo e in largo.

Sarà disperato e non saprà cosa fare. Ci sarà Sevda a sostenerlo: Demir ha molta fiducia in lei e la considera la sua più cara confidente, quasi come una madre.

Per questo motivo ci rimarrà molto male quando scoprirà che Sevda e Ümit sono madre e figlia. Sarà Sermin a dirglielo e Demir rimarrà scioccato. Non riuscirà a crederci: come ha fatto Sevda a mentirgli per tutto questo tempo?

Demir diventa una furia con Sevda

Com'è possibile che Sevda sia la madre di Ümitì? Una donna spregevole che non ha fatto che rendergli la vita infelice, riuscendo quasi a separarlo dal suo amore di sempre, Züleyha. Demir non riuscirà a trovare una risposta a nessuna di queste domande, ma sarà deciso a confrontarsi con Sevda.

Demir entrerà nella stanza della donna e con fare molto arrabbiato le chiederà chi sia veramente.

Sevda impallidirà, capirà subito a cosa stia facendo riferimento Demir, così tra le lacrime gli confesserà subito la verità. Lei e Ümit sono madre e figlia, ma gli giurerà di non far parte del piano di vendetta che la figlia e Fikret hanno progettato per tanto tempo contro di lui.

Demir non saprà come reagire alla novità e soprattutto non saprà se potrà ancora fidarsi di Sevda, visto quello che ha appena saputo. La mamma di Ümit potrà continuare a vivere a Villa Yaman o Demir la caccerà via senza pietà?