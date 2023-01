La vita di Demir sarà a rischio nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Il giovane sarà vittima di un rapimento e non si saprà che cosa avranno in mente i malviventi che, per sequestrarlo, gli daranno un colpo in testa, fino a fargli perdere i senti. Züleyha si preoccuperà quando non vedrà il marito rincasare, mentre Sevda penserà che sia caduto nuovamente nella tresca di Ümit.

L'obiettivo di Ümit: riconquistare Demir

Nelle prossime puntate, Ümit si presenterà a sorpresa a Villa Yaman. Dopo che Demir metterà la parola fine alla loro storia clandestina, per tornare con Züleyha, la ragazza sarà decisa a non rendergli la vita facile: lo vorrà tutto per sé.

Rimarrà scioccata soprattutto quando Ümit vedrà Züleyha e Demir baciarsi.

Quando arriverà nella villa genererà molta tensione, soprattutto tra Demir e Sevda, in quanto quest'ultima è l'unica a essere veramente al corrente della tresca che ha avuto Demir. L'obiettivo di Ümit sarà quello di rivelare a Züleyha tutta la verità, riuscirà nel suo intento?

Züleyha difende l'onore di Sevda e devasta il negozio del vetraio

Intanto una sera Demir andrà in ristorante per una cena di lavoro e verrà attaccato da un uomo ubriaco, che non è altro che il vetraio di Çukurova. Farà delle pesanti insinuazioni su Sevda, come se la donne fosse una sorte di amante per Demir. Ovviamente i due se ne daranno di santa ragione e quando Demir rientrerà a casa, rivelerà quanto successo solo a Züleyha, per non ferire i sentimenti di Sevda.

Quello che stupirà di più, però, sarà proprio l'atteggiamento della ragazza. Per difendere l'onore della sua famiglia si presenterà nel negozio del vetraio e li distruggerà tutte le vetrine con un bastone, intimandolo di non parlare più male di Sevda. Lui sarà pronto a denunciarla, ma a quanto pare Züleyha non si farà intimidire.

Demir vittima di un sequestro, Züleyha e Sevda preoccupate

Dopo tutta questa faccenda, Demir proseguirà la sua vita di sempre. Un giorno sarà alla guida della sua macchina, quando a un certo punto per strada incontrerà una persona che ha fatto guasto con la sua auto. Si fermerà con l'intenzione di aiutarla, ma a un certo punto, senza che lui si accorga di nulla, verrà colpito alla testa da dei malviventi e perderà i sensi all'istante: Demir sarà vittima di un rapimento.

Intanto in villa Sevda e Züleyha saranno sorprese dal fatto che il giovane non sia rientrato a casa per la cena. Sevda penserà che possa essere ricaduto nella trappola della tresca clandestina con Ümit, ma purtroppo non avrà conferme. Inizieranno a stare in pensiero, dove sarà Demir? Ma soprattutto gli sarà successo qualcosa di brutto?