Diverse novità accadranno durante le nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5.

Le anticipazioni turche della soap opera rivelano che Zuleyha avrà una minaccia d'aborto nel tentativo di portare Azize in ospedale, colpita da una crisi.

Terra amara, trame: Hunkar teme che Zuleyha possa scappare

Ci saranno ore d'ansia per Zuleyha. Il piccolo Adnan rischierà di essere punto da uno scorpione velenoso. Hunkar, a questo punto, ordinerà a Gaffur di disinfettare l'intero ranch e per questo tutti saranno costretti a trasferirsi in un altro luogo.

Nel frattempo, Demir è ancora in carcere in quanto condannato a morte per l'omicidio di Cengaver, in realtà compiuto da Hatip.

Ben presto Hunkar ordinerà a Saniye di tenere d'occhio Zuleyha, in quanto teme che possa scappare con Yilmaz, visto che deve assentarsi dopo aver scoperto dove si trova sua nipote Sermin, l'unica testimone oculare dell'omicidio di Cengaver.

Azize fa perdere le proprie tracce

Zuleyha ordinerà a Saniye di tornare al ranch in quanto necessita di un farmaco indispensabile per la salute di Adnan.

Intanto Azize verrà colta da una crisi isterica che metterà in difficoltà Altun, la quale deciderà di portare in ospedale la madre di Hunkar dopo averla convinta a salire in auto con Adnan.

Ma proprio durante il tragitto Zuleyha inizierà ad avere delle perdite ematiche che metteranno a repentaglio il futuro del bambino che porta in grembo. Una volta fermata la macchina, Azize farà perdere le proprie tracce, mentre Zuleyha verrà soccorsa da Yilmaz dopo uno svenimento.

Altun in ospedale per una minaccia d'aborto

Akkaya accompagnerà la sua ex fidanzata in ospedale, non rendendosi conto della presenza di Adnan nel seggiolino posteriore dell'auto.

Pertanto il bambino scenderà dalla macchina, finendo per vagare da solo per la strada dove rischierà di essere investito da un camion in movimento. Fortunatamente anche in questo caso, Yilmaz riuscirà a salvare il piccolino.

In ospedale, Sabahattin e Mujgan eviteranno che Zuleyha perda il feto che porta in grembo dopo aver messo a riparo Adnan da altri guai.

Azize, invece, riuscirà a tornare sana e salva a casa. Così Hunkar crederà che la nuora sia fuggita con Yilmaz e il bambino: signora Yaman non crederà all'innocenza della nuora neanche quando scoprirà che è stata ricoverata in ospedale per una minaccia d'aborto.