Nel corso delle future puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir Yaman (Murat Ünalmış) minaccerà di uccidere il rivale Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş): l'uomo sarà infatti certo che sua moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), sia rimasta incinta per la seconda volta del suo ex fidanzato.

Trame turche, Terra amara: Demir accusa Zuleyha di averlo tradito con Yilmaz

Nei nuovi episodi della soap opera Terra Amara in programmazione in futuro su Canale 5, Demir non la prenderà per niente bene quando apprenderà che sua moglie Zuleyha aspetta il secondo figlio.

A seguito di un malore improvviso la donna verrà portata in ospedale dal marito, il quale rimarrà sconvolto appena il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) lo metterà al corrente dell’inaspettata gravidanza.

A questo punto Yaman, oltre ad accusare la consorte di averlo tradito con Yilmaz, le dirà di sapere da sempre di non essere lui il padre biologico del piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) poiché circa dieci anni prima ha scoperto di essere sterile: durante la violenta lite Demir farà partire per errore un colpo di pistola, ma per fortuna non ci sarà alcun ferito.

Akkaya e Mujgan pronti a sposarsi, Yaman vuole scoprire se è veramente sterile

Intanto Yilmaz consegnerà anche a Yaman la partecipazione del suo matrimonio con la dottoressa Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), con l’obiettivo di mettere fine alla loro rivalità una volta per tutte: la durissima reazione di Demir non si farà attendere, dato che minaccerà di eliminare il rivale in amore, nella convinzione che abbia avuto rapporti intimi con Zuleyha.

A evitare il peggio ci penserà Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) con il proprio intervento, facendo ragionare l’amico. Akkaya invece non riuscirà a comprendere la rabbia del nemico, visto che aveva "firmato" con lui una sorta di armistizio nei giorni precedenti.

Successivamente Demir su invito della madre Hunkar (Vahide Perçin) accetterà di sottoporsi a delle analisi, per capire se davvero non può avere figli.

Prima di incontrare il medico, Yaman dirà alla mamma che - qualora dovesse effettivamente accertare la propria sterilità - non ci penserà due volte ad attuare la sua vendetta, eliminando Zuleyha e Yilmaz.

Nel contempo la signora Yaman, questa volta, continuerà a credere all’innocenza della nuora, con la convinzione che il bambino che sta aspettando sia effettivamente di suo figlio Demir.