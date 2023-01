Tornano le anticipazioni giornaliere di Terra Amara, riguardanti ciò che andrà in onda nel pomeriggio di venerdì 20 gennaio 2023. In questo nuovo episodio, Hunkar e Fekeli si rifugeranno in una baita a causa di un temporale. Sarà l'occasione per loro, di capire che il sentimento che li univa in gioventù non si sarà mai sopito. Intanto Zuleyha scoprirà che Demir non la vorrà lasciar uscire da sola. Non solo, Altun scoprirà pure che c'è del tenero tra la suocera e Fekeli.

Hunkar e Fekeli sorpresi da un temporale: spoiler del 20 gennaio

Terra amara continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 che, ogni pomeriggio, segue con sempre maggior interesse le vicende legate a Yilmaz, Zuleyha e a tutti gli altri protagonisti di questa Serie TV turca.

Un successo meritato anche per le trame sempre più coinvolgenti e ricche di colpi di scena. Ad esempio, nell'episodio in onda nel pomeriggio del 20 gennaio, si vedrà qualcosa di inaspettato tra Fekeli e la madre di Demir, la signora Hunkar. I due come noto, sono stati innamorati in gioventù. Un amore che, a quanto pare, non sarà sopito, nonostante siano passati molti anni. Lo si capirà proprio in questo nuovo appuntamento, soprattutto dopo che i due verranno sorpresi da un temporale. A causa del cattivo tempo, la strada per tornare a casa sarà bloccata.

Hunkar e Fekeli si rifugiano in una baita nel nuovo episodio di Terra amara

Dalle anticipazioni, si vedrà che Fekeli, visto che non potrà riportare a casa Hunkar, deciderà di portarla in una baita di sua proprietà.

L'uomo accenderà quindi il fuoco e preparerà il the per riscaldare la donna. Nel frattempo, Mujgan racconterà a Yilmaz che Zuleyha ha avuto un aborto spontaneo. Akkaya sembrerà indifferente alla notizia, ma non sarà così. Nel corso di questo nuovo episodio, si vedrà anche che fine farà la famosa lettera che Zuleyha aveva scritto a Yilmaz prima di tentare il sucidio.

La missiva, per una serie di eventi, finirà sotto il letto di Yilmaz. Intanto alla baita, Fekeli e Hunkar ascolteranno una canzone alla radio che ricorderà loro i vecchi tempi.

Si riaccende l'amore tra Fekeli e Hunkar? Anticipazioni Terra amara

Nel corso della puntata, Fekeli e Hunkar si lasceranno andare ai ricordi. Li si vedrà abbracciati proprio come due innamorati.

Si terranno pure la mano. Insomma, sarà chiaro che tra loro l'amore non èmai finito, anzi. Peccato che a causa della faida tra i rispettivi figli, per loro sarà difficile poter stare insieme. Successivamente, una volta tornati alle rispettive tenute, i due si sentiranno al telefono. Peccato che la loro conversazione telefonica sarà captata da Zuleyha, la quale si renderà conto che tra la suocera e il padrino di Yilmaz c'è del tenero. A questo punto Altun, si chiederà cosa ne penserebbe Demir se ne venisse a conoscenza. Ma per Zuleyha ci sarano sorprese amare in arrivo. Demir infatti, darà ordine di non lasciarla uscire di casa da sola. La donna potrà uscire solo se accompagnata da Seher. Questo e molto altro nel nuovo episodio di Terra amara, in onda su Canale 5 venerdi 20 gennaio 2023 a partire dalle 14:10.