Le anticipazioni della soap opera turca Terra Amara, sono ricche di sorprese. Nelle puntate che andranno in onda dal 16 al 20 gennaio su Canale 5, Yilmaz (Ugur Günes) e la dottoressa Mujgan (Melike İpek Yalova) saranno sempre più innamorati l’uno dell’altra e tutti quanti saranno felici per loro. Nonostante la gioia, Yilmaz non riuscirà a perdonare le brutte azioni di Demir e non potrà far finta che tra loro non sia mai accaduto nulla di spiacevole. Sarà così che racconterà tutta la storia del suo passato a Mujgan e le spiegherà anche il motivo per il quale ha sempre con sé la pistola.

Terra Amara, puntate 16-20 gennaio: Zuleyha ascolta una conversazione tra Demir e Hunkar

Nelle puntate di Terra Amara, trasmesse dal 16 al 20 gennaio, sarà chiaro che l’odio tra Yilmaz e Demir sia destinato a non finire mai. Al contempo, però, Yilmaz sarà impegnato nella storia d’amore con la dottoressa Mujgan: la coppia, infatti sarà sempre più affiatata e innamorata e la loro felicità non passerà inosservata. Frattanto Zuleyha starà meglio e Demir concederà alla donna un breve incontro con Adnan. In seguito la donna ascolterà una conversazione tra Demir e Hunkar, grazie alla quale scoprirà che Yaman e Yilmaz si sono classificati al primo e al secondo posto, nella gara ai contribuenti di Adana.

Zuleyha esce dall’ospedale psichiatrico

Zuleyha (Hilal Altınbilek) convincerà suo marito a partecipare alla cerimonia per incontrare Yilmaz, ma non tutto andrà come sperato dalla donna. Frattanto Cetin sarà quasi convinto del fatto che Demir sia il mandante dell’attentato a Fekeli. Poi l’uomo lo riferirà a quest’ultimo, ma lui gli vieterà di dirlo a Yilmaz.

In seguito Saniye farà un’assurda scoperta e non la prenderà affatto bene, mentre Demir porterà via Zuleyha dall’ospedale psichiatrico e la riporterà alla villa. Poco dopo la donna apprenderà del fidanzamento ufficiale tra Yilmaz e Mujgan e rimprovererà subito Gulten di non aver spedito la lettera al promesso sposo.

Zuleyha turbata per il fidanzamento tra Yilmaz e Mujgan

Zuleyha sarà assai turbata per il fidanzamento tra Yilmaz e Mujgan. La giovane Yaman ignorerà il fatto che Gulten abbia spedito la lettera a Yilmaz e continuerà a pensare incessamente all’uomo. Anche Yilmaz avrà nei pensieri la bella Zuleyha: Demir e Mujgan noteranno qualcosa di strano nei loro rispettivi compagni, ma non sapranno come agire. Nel frattempo Fekeli porterà Hunkar in un posto molto speciale, ma la serata a causa del maltempo rischierà di essere rovinata. Alla fine, i due riusciranno a ripararsi presso un rifugio trovato all’improvviso e finalmente, si lasceranno andare alla passione.