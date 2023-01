In Terra amara, nel corso delle puntate finali della prima stagione, i telespettatori vedranno finalmente le nozze di Yilmaz e Mujgan. Alla cerimonia saranno presenti anche i genitori della dottoressa.l, anche se il padre presenzierà solo perché ricattato da Yilmaz, non di certo per un ritrovato amore verso la figlia.

Yilmaz ricatta il padre di Mujgan per costringerlo a presenziare alle nozze

In Terra Amara tra qualche settimana, andrà in scena il matrimonio tra Yilmaz e la dottoressa Mujgan. Prima di arrivare al gran giorno, Yilmaz seguirà il consiglio di Fekeli e andrà a Istanbul dal padre di Mujgan.

Akkaya vorrà far felice la fidanzata e cercherà quindi di convincere i genitori della ragazza a presenziare alla cerimonia. Yilmaz si presenterà quindi in ospedale da Behzat, il padre di Mujgan. Il figlioccio di Fekeli non esiterà a usare un ricatto per convincere il futuro suocero a presenziare alle nozze. Gli consegnerà infatti una busta contenente delle fotografie alquanto scottanti.

Terra amara: genitori di Mujgan si presentano alle nozze della figlia

In Terra amara, il ricatto di Yilmaz darà i propri frutti, visto che Behzat si presenterà al matrimonio insieme a Sevil, la madre di Mujgan. Dunque, Yilmaz avrà esaudito il desiderio della dottoressa, ossia quello di avere i suoi genitori nel giorno del suo matrimonio.

I testimoni degli sposi saranno Sabahattin e Cengaver. Yilmaz e Mujgan riusciranno a coronare il loro sogno d'amore, ma nel corso della cerimonia, non mancherà un attimo di suspense. Akkaya infatti, proprio mentre l'officiante gli chiederà se vuole in moglie la dottoressa, esiterà per un attimo. L'ex meccanico infatti, immaginerà per qualche istante di essere con Zuleyha.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz e Mujgan sono marito e moglie

Nonostante questa piccola esitazione, alla fine, Yilmaz e Mujgan diventeranno marito e moglie.

Dalle anticipazioni di queste nuove puntate di Terra amara, si viene a sapere che al matrimonio sarà presente pure Hunkar. La madre di Demir parteciperà ai festeggiamenti e lo farà sia in nome della famiglia Yaman, sia per fare un piacere a Fekeli.

Durante un ballo, Mujgan chiederà al padre come mai abbia cambiato idea e di sia presentato al matrimonio. L'uomo non rivelerà alla figlia del ricatto di Yilmaz.

Attraverso un flashback si capirà anche in cosa consiste il ricatto. Pare infatti che Behzat abbia molestato una giovane che si trovava in ospedale e che questa ragazza si sia poi tolta la vita per il trauma subito. Ovviamente, il padre di Mujgan, per proteggere il suo buon nome, accetterà di presenziare al matrimonio della figlia, anche se non per amore di Mujgan. Questo comunque rimarrà un segreto tra lui e Yilmaz.