Che cosa succederà nel finale di stagione di Terra Amara? Yilmaz e Zuleyha hanno combattuto per il loro amore, sfidando tutti e tutto. Dopo il loro tentativo di fuggire in Germania, fermato da Mujgan, i due sono tornati alla villa accompagnati da Demir, aspettandosi il peggio. Invece, le cose sono andate molto diversamente e l'amore ha trionfato. Nelle prossime puntate vedremo infatti la riconciliazione tra Demir e Yilmaz e, cosa non da poco, la liberazione di Altun da un matrimonio infelice, visto che il marito le concederà il divorzio. Una favola a lieto fine?

Assolutamente no. Proprio quando i due innamorati brinderanno alla fine delle loro sofferenze, un tragico evento spezzerà il loro sogno.

Terra amara anticipazioni: è pace tra Demir e Yilmaz

Le nuove anticipazioni di Terra Amara raccontano che, dopo tanto tempo, Demir capirà di aver sbagliato a tenere con sé una donna che non lo ama. Nello stesso tempo, si sentirà in colpa per le sofferenze causate al fratello e a tutta la sua famiglia. In una promettente mattinata di sole, Demir avrà un intenso dialogo con Yilmaz, durante il quale lo informerà di aver concesso il divorzio a Zuleyha, che ora è una donna libera. Dopo un abbraccio denso di commozione, Demir e Yilmaz si stringono la mano e suggellano la pace tanto attesa tra le loro famiglie.

Chi non si arrenderà all'evidenza sarà Mujgan, che pregherà Demir di ripensarci e non permettere a Yilmaz di tornare da lei. Tuttavia, dovrà mettere da parte la sua rabbia, visto che le sue parole non verranno ascoltate. Come se non bastasse, Demir la inviterà a riflettere sul fatto che è ancora legata a un uomo che non l'ha mai amata e che mai potrà farlo.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha e Yilmaz si trasferiscono nella loro nuova casa

Il tempo passa veloce a Çukurova ed è arrivato il tempo dei saluti, tra lacrime e felicità. Yilmaz e Züleyha si trasferiscono nella loro nuova casa, dove vivranno felici con il piccolo Adnan. Ancora non sanno che il destino si accanirà su di loro, e questa volta in modo irreversibile.

Nella loro piccola casa, Yilmaz e Zuleyha progetteranno la costruzione della nuova villa dove si trasferiranno definitivamente, sognando di invecchiare insieme. Ma sarà davvero così? Il cielo si farà improvvisamente buio.

Terra amara spoiler: Kerem Ali tra la vita e la morte

Come svelano le anticipazioni di Terra amara, Mujgan sarà sola in casa e andrà a preparare la merenda per Kerem Ali. Il tempo di allontanarsi per un solo istante ed ecco che il bimbo cade dal divano, perdendo i sensi. La dottoressa, angosciata e in preda ai sensi di colpa, si precipita in ospedale, dove il piccolo lotterà tra la vita e la morte.